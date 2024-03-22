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دراما المتحدة

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الجمعة 22-3-2024

كتب:

حسن صالح
12:01 ص | الجمعة 22 مارس 2024
مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم

حددت إمساكية هيئة المساحة المصرية في اليوم الـ12 من شهر رمضان الكريم، مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الجمعة 22-3-2024 في ثاني جمعة من الشهر الكريم، حيث تبلغ ساعات الصوم في هذا اليوم 13 ساعة و59 دقيقة. 

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم

تستعرض «الوطن»، مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الجمعة 22-3-2024 اليوم الموافق 12 رمضان الجمعة الثانية من رمضان، حيث يحرص المسلمون على تحري العبادات والصلوات وموعد الأذان ومواقيت الصلاة لتحري صلاة الجماعة وأداء الفروض في مواعيدها في أجواء روحانية تسيطر على مساجد المحافظة. 

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الجمعة 22-3-2024 

تكشف إمساكية هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الجمعة 22-3-2024 اليوم الموافق 12 رمضان كالتالي : 

الفجر : 04:29ص 

الظهر : 12:02 ظهرا

العصر : 03:30م

المغرب : 06:08 م 

العشاء : 07:30م

فيما يحل موعد أذان المغرب ضمن مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الجمعة 22-3-2024 الموافق 12 رمضان الجمعة الثانية من رمضان وفق إمساكية هيئة المساحة المصرية الساعة 06:08 م يقام بعدها صلاة الفرض الساعة 06:10 م لتناول الإفطار وأداء صلاة العشاء والتراويح. 

 

 

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بقلم حسن صالح