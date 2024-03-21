كشفت إمساكية هيئة المساحة المصرية عن مواقيت الصلاة اليوم في القليوبية الخميس 21-3-2024 الموافق 11 رمضان الجاري، حيث يحرص المسلمون على أداء الصلاة المكتوبة في مواقيتها، والتقرب إلى الله من خلال الإكثار من العبادات والطاعات والحرص على السنن والنوافل.

مواقيت الصلاة اليوم في القليوبية الخميس 21-3-2024 11 رمضان الجاري

وبحرص المسلمين علي مواقيت الصلاة اليوم في القليوبية الخميس 21-3-2024 في اليوم الحادي عشر من شهر رمضان المعظم، وفق إمساكية هيئة المساحة المصرية كالتالي:

الفجر : 04:30 صباحا

الظهر : 12:03 مساء

العصر 03:30 مساء

المغرب 06:08 مساء

والعشاء 07:26 مساء

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم

وبحسب إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1445 هجرية لمحافظة القليوبية الصادرة من الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد الفجر ضمن مواقيت الصلاة اليوم في القليوبية الخميس 21-3-2024 الموافق 11 رمضان سيكون في تمام الساعة 04:30 صباحًا ليبدء صيام يوم جديد.

عدد ساعات الصيام اليوم في القليوبية

وتكشف إمساكية الهيئة العامة للمساحة المصرية أن موعد أذان المغرب ضمن مواقيت الصلاة اليوم في القليوبية، الخميس 21-3-2024، الموافق 11 رمضان الجاري، سيكون في تمام الساعة 6:08 مساءً.

وتبلغ عدد ساعات الصوم اليوم 13 ساعة و57 دقيقة، حيث تزيد مدة الصيام تدريجياً على مدار الشهر الكريم مع انخفاض ساعات الليل مقابل زيادة ساعات النهار.