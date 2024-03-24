كشفت إمساكية هيئة المساحة المصرية موعد أذان مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الأحد 24-3-2024، حيث يتحرى المسلمون مواعيد الأذان والصلاة في يوم جديد من أيام المغفرة بالشهر الكريم، وتصل ساعات الصوم فيه إلى 14 ساعة و3 دقائق.

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الأحد 24-3-2024

تستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الأحد 24-3-2024 الموافق 14رمضان الجاري، حيث يحرص المواطنون على معرفة المواعيد لأداء العبادات في موعدها.

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم

وتكشف إمساكية هيئة المساحة المصرية أن مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الأحد 24-3-2024 الموافق 14رمضان كالتالي:

الفجر: 04:26 صباحًا

الظهر: 12:01 ظهرًا

العصر: 03:31 مساء

المغرب: 06:09 مساء

العشاء: 07:28 مساء

وبحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية يحل موعد أذان المغرب ضمن مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الأحد 24-3-2024 الموافق 14 رمضان الجاري في الساعة 06:09 مساء، لتناول الإفطار وأداء صلاة المغرب وصلاتي العشاء والتراويح وسط أجواء روحانية ورمضانية بالمساجد المختلفة، لتحري الطاعات وطلب الرحمة والمغفرة والعتق من النار.