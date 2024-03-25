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دراما المتحدة

تحصين أكثر من مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

كتب:

محمد أبو عمرة
10:15 ص | الإثنين 25 مارس 2024
حملات تحصين ماشية

حملات تحصين ماشية

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع خلال الحملة القومية الأولى، والتي بدأت 19 مارس الجاري بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

تحصين 523 ألفا و185 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام

وأوضح التقرير تحصين حوالي 523 ألفا و185 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والاغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية، منذ بداية الحملة حتى 21 مارس الجاري، وكذلك تحصين حوالي 483 ألفا و945 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع من الأبقار والجاموس والاغنام والماعز والجمال منذ بداية الحملة حتى 21 مارس الجاري أيضا.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.