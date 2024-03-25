كيف حققت الحكومة استدامة مظلة الحماية الاجتماعية في آخر 10 سنوات؟

نفذت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عدة إجراءات على مدار الـ10 سنوات الماضية، ساهمت في تحقيق استدامة مظلة الحماية الاجتماعية، وتلبية احتياجات المواطنين من الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.

تحقيق استدامة مظلة الحماية الاجتماعية

وشملت الإجراءات التي اتخذتها الدولة ممثلة في وزارة التموين لتحقيق استدامة مظلة الحماية الاجتماعية في آخر 10 سنوات، العديد من النقاط ترصدها «الوطن» كالتالي:

- الاستمرار في تقديم الخبز البلدي المدعم على البطاقات التموينية بسعر ثابت 5 قروش للرغيف الواحد.

- توفير أكثر من 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لحوالي 3 ملايين مستفيد من صرف السلع التموينية بمبلغ 36.1 مليار جنيه خلال عام 2023.

- توفير السلع الحرة في المنافذ الثابتة والمتحركة والتي تبلغ 40 ألف منفذ «بدالي التموين - منافذ جمعيتي - المجمعات الاستهلاكية - السيارات المتنقلة».

استخراج 500 ألف بطاقة تموينية مستجدة

- التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية من خلال استخراج أكثر من نصف مليون بطاقة تموينية مستجدة لمحدودي الدخل، أصحاب المعاش المنخفض، الأسر الأكثر احتياجا، والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، العمالة غير المنتظمة، الأرامل، المطلقات».

- إضافة مواليد «أصحاب مستحقي معاش تكافل وكرامة - مستحقي معاش التضامن الاجتماعي - أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة»، على ألا تزيد البطاقة عن أربعة افراد.

- تنفيذ التكليف والتوجيه الرئاسي بشأن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية في ما يخص دعم السلع التموينية وصرف الدعم الاستثنائي الذي تم إقراره في سبتمبر 2022 حتى 30 يونيو 2023، بإضافة 100 جنيه للبطاقة التموينية.

توفير اللحوم بأسعار مخفضة

- توفير وبيع اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية على مدار العام وخاصة خلال فترة الأعياد والمواسم.

- استدامة تنظيم المعارض الموسمية الرسمية «أهلا مدارس - أهلا رمضان - عيد الفطر - عيد الأضحى» لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة تخفيفا عن كاهل المواطنين ومجابهة أية محاولات للاحتكار والتلاعب بالأسعار خلال المواسم والأعياد.

- إقامة فترتي التصفية الموسمية الأولى والثانية «الأوكازيون الصيفي - الشتوي» بالمحلات التجارية، والتزام الجهات المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا به بيان الثمن الفعلي قبل الشهر السابق لفترة التصفية.