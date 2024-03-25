موعد عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة 15 على قناة DMC اليوم

شهدت الحلقة 14 من مسلسل عتبات البهجة أحداثا مشوقة عندما عرف خالد الشباط الذي يجسد دور عمر حقيقة فريد وهدفه من التقرب منه وعمله معه، وهو الانتقام من جده يحيي الفخراني الذي يجسد دور «بهجت».

موعد عرض مسلسل عتبات البهجة

موعد عرض مسلسل عتبات البهجة يأتي في الساعة 6:15 مساء بالتزامن مع عرضه على منصة watch it، والإعادة من مسلسل عتبات البهجة الساعة 5:15 فجر اليوم التالي وتعرضها مرة أخرى الساعة 12 مساء.

فلة ترجع إلى عنبة

وتتوالى أحداث المسلسل عودة هنادي مهنا التي تجسد دور «فلة»، إلى عنبة الذي يجسد دور «تيتا»، عندما أخبرها أنّه أخذ مال من والده بهدف بدء حياة جديدة ناجحة وتحقيق حلمه الفني.

مسلسل عتبات البهجة

مسلسل عتبات البهجة بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم: يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، والعمل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب الكبير إبراهيم عبدالمجيد، ومعالجة تلفزيونية دكتور مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.