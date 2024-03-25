شعبة «الخضراوات والفاكهة»: انخفاض أسعار 4 سلع بنسبة 35% خلال الفترة المقبلة

قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بغرفة القاهرة، إننا نعمل على زيادة المعروض من المنتجات الزراعية والسلع، خلال الفترة المقبلة، لكي تنخفض الأسعار، تمشيًا مع مبادرة الرئيس السيسي، وما تم الاتفاق عليه من الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات.

انخفاض أسعار الخضار والفاكهة

وأكد «نجيب» أن أسعار الخضار والفاكهة سوف تشهد انخفاضًا خلال الفترة المقبلة، بنسبة تتراوح ما بين 30 و35%، خاصة الطماطم، البطاطس، البصل، الثوم، وغيرها من السلع التي تمثل أهمية قصوى للمواطنين.

أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق المصرية

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق المصرية، خلال الفترة الماضية، إذ تراوح سعر الطماطم بين 3.5 إلى 5.5 جنيه.

سوق العبور لتجارة الجملة

وترصد «الوطن» في السطور التالية أسعار الخضراوات والفاكهة، وفق آخر تحديث للموقع الرسمي لسوق العبور لتجارة الجملة.

أسعار الخضراوات اليوم

- يتراوح سعر الطماطم بين 3.5 و5.5 جنيه.

- يتراوح سعر البطاطس بين 4.5 و10 جنيهات.

- يتراوح سعر البصل بين 10 و20 جنيهًا.

- يتراوح سعر الثوم بين 12 و15 جنيهًا.