أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم الاثنين 25-3-2024

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 25 -3-2024 انخفاضا ملحوظا في الأسواق المصرية، حيث تراوح سعر الطماطم بين 3.5 إلى 5.5 جنيه.

وترصد السطور التالية أسعار الخضروات والفاكهة، وفق آخر تحديث للموقع الرسمي لسوق العبور لتجارة الجملة.

أسعار الخضراوات اليوم

- يتراوح سعر الطماطم بين 3.5 و5.5 جنيه.

- يتراوح سعر ورق العنب البناتي بين 25 و45 جنيهًا.

- يتراوح سعر البطاطس بين 4.5 و12 جنيهًا.

- يتراوح سعر البصل بين 10 و22 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكوسة بين 5 و11 جنيهًا.

- يتراوح سعر الجزر بين 3.5 و4.5 جنيه.

أسعار الخضار والفاكهة

- يتراوح سعر الفاصوليا بين 18 و22 جنيهًا.

- يتراوح سعر الباذنجان البلدي بين 5 و8 جنيهات.

- يتراوح سعر الباذنجان الأبيض بين 18 و20 جنيهًا.

- يتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 13 و18 جنيهًا.

- يتراوح سعر خيار صوب بين 9 و12 جنيهًا.

- يتراوح سعر الخيار البلدي بين 9 و12 جنيهًا.

- يتراوح سعر الملوخية بين 15 و17 جنيهًا.

- يتراوح سعر القلقاس بين 19 و21 جنيهًا.

- يتراوح سعر البطاطا بين 4 و10 جنيهات.

- يتراوح سعر الثوم بين 12 و20 جنيهًا.

- يتراوح سعر اللفت بين 3 و4 جنيهات.

- يتراوح سعر البنجر بين 3 و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة في مصر

أسعار الفاكهة اليوم- يتراوح سعر البرتقال البلدي بين 5 و7 جنيهات.

- يتراوح سعر برتقال سكري بين 5 و7 جنيهات.

- يتراوح سعر البرتقال أبو سرة بين 7 و11 جنيهًا.

- يتراوح سعر اليوسفي بين 4 و10 جنيهات.

- يتراوح سعر الليمون الحلو بين 7 و10 جنيهات.

- يتراوح سعر الليمون البلدي من 14 إلى 20 جنيهًا.

- يتراوح سعر تفاح أمريكي من 65 إلى 85 جنيهًا.

- يتراوح سعر البلح الشامية بين 28 و40 جنيهًا.

- يتراوح سعر البلح الإبريمي بين 16 و40 جنيهًا.

- يتراوح سعر الجوافة بين 6 و12 جنيهًا.

- يتراوح سعر الفراولة بين 11 و20 جنيهًا.