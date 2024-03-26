تكريم الفائزين في أكبر مسابقة للقرآن بالقليوبية.. واحتفال خاص لذوي الهمم

كرم اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، مساء الاثنين، حفظة القرآن الكريم في مسابقة للقرآن الكريم بقرية ترسا بطوخ، والتي تعد الأكبر من نوعها على مستوى المحافظة، حيث شارك فيها أكثر من 490 متسابقًا يمثلون 70 قرية، وأشرف عليها 40 من مشايخ الأوقاف.

أجريت المسابقة على مدار أربعة أسابيع متتالية على مستوى كل وحدة محلية، كما أجريت التصفيات النهائية، وفاز فيها 61 من حفظة القرآن الكريم كاملاً، بينما فاز 175 متسابقًا من حفظة الربع قرآن، و113 من حفظة النصف قرآن، و88 طالبًا في مستوى ثلاثة أرباع القرآن، و20 في صوت حسن والابتهالات، و30 من ذوي الهمم، و3 في قراءات السبع.

وأقيمت المسابقة الكبرى تحت رعاية وبحضور عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ سعيد خضر، رئيس المنطقة الأزهرية بالقليوبية، والدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة، واللواء احمد جميل، رئيس مدينة طوخ، والنائب أحمد بدوي، رئيس لجنه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية والشعبية وأولياء الأمور.

لمشاهدة البث المباشر

ورحب محافظ القليوبية بالحضور ومهنئًا بشهر رمضان المبارك، داعيًا المولى- عز وجل- أن يعيد علينا هذه الأيام المباركة وعلى مصرنا الحبيبة بالخير والتقدم والازدهار، معربًا عن سعادته بمشاركته تلك الاحتفالية لتكريم أبنائه الطلاب حفظة كتاب الله ومشاركته فرحتهم، مؤكدًا أن تكريم حفظة القرآن الكريم يغرس في نفوس قلوب النشء عظمة الدين الإسلامي، وما يحمله من معاني سامية، مشيرًا حرصه على تشجيع حفظة القرآن الكريم والعمل على إعدادهم وتأهيلهم للمشاركة، في المسابقات الكبرى وتقديمهم كنموذج يحتذى به في التحلي بأخلاق القرآن.

أهمية تنظيم مثل هذه المسابقات

كما قدم المحافظ الشكر لكل من بذل الجهد في تحفيظ القرآن من المعلمين والشيوخ وأولياء الأمور؛ لنفع أطفالنا والمجتمع والوطن بما في القرآن من قيم ومناهج لحياتنا على أسس ومبادئ مع أهمية تنظيم مثل هذه المسابقات لدورها في تنمية وتحفيز قدرات الشباب والأطفال، من حفظة القرآن الكريم وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد والتفوق ليكونوا مثال يحتذى به.

التشجيع على حفظ القرآن

وأكد دعم المحافظة وترحيبها لتنظيم مثل تلك المسابقات التي تخلق نوع من أنواع المنافسة الحميدة والتشجيع على حفظ القرآن الكريم بين أطفال وشباب المحافظة، مع دورهم في المستقبل القريب في استكمال مسيرة بناء الوطن.

وخلال الحفل، أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البرلمان، أن اللجنة المنظمة أعلنت رسميًا أسماء الفائزين وعددهم 490 فائزًا، في المسابقة الكبرى التي أعلن عنها النائب أحمد بدوى خلال شهر شعبان الماضي، بقرى مركز طوخ ومدينة قها.