ضروري تعرفها.. قائمة الأطعمة الخطرة لمرضى الضغط المرتفع

ضغط الدم المرتفع مرض شائع يحدث نتيجة التعرض لضغوطات مستمرة ولفترة طويلة على جدار الشرايين، ما يجعلها تعمل بجهد كبير مع كفاءة قليلة، ولا يتوقف خطر الضغط المرتفع عند الشعور ببعض الأعراض المؤلمة، بل قد يتسبب في الوفاة؛ إذ يؤدي إلى مشاكل خطيرة مثل السكتة الدماغية أو السكتة القلبية أو الفشل الكلوي، ونتيجة لذلك فإنه يفضل اتباع نظام غذائي صحي لتجنب ارتفاع ضغط الدم، ومعرفة قائمة الأطعمة الخطرة لمرضى الضغط المرتفع، وفقًا لما ذكرته الدكتورة غادة الصايغ، أخصائية التغذية العلاجية في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

أطعمة خطرة لمرضى الضغط المرتفع

الرنجة والفسيخ

بحسب «غادة» تعد الأطعمة المملحة من الأكلات الخطيرة على مرضى ارتفاع ضغط الدم؛ إذ تحتوي على نسبة عالية من الأملاح، وبالتالي تحتوي على نسبة كبيرة من عنصر الصوديوم، الذي يعمل على حبس السوائل داخل الجسم، ويفقد السيطرة على ضغط الدم، لذا من الضروري الابتعاد عن الموالح وخاصًة «الرنجة والفسيخ».

ويفضل في حال أكلها أن يعقب ذلك تناول مشروب الينسون، أو الزنجبيل؛ لطرد الأملاح سريعًا من الجسم، والحد من ضررها على مرضى الضغط المرتفع.

اللحوم الحمراء

حذرت «غادة» من تناول أصحاب ضغط الدم المرتفع اللحوم الحمراء؛ إذ تضم نسبة عالية من الدهون المشبعة، بجانب كمية الصوديوم الوفيرة، ما يساعد في ارتفاع ضغط الدم، ويفضل عند تناولها إضافة أطعمة غنية بالبوتاسيوم بجانبها؛ حتى تساهم في طرد الصوديوم من الجسم، ومن هذه الأطعمة السبانخ، الفاصوليا، البطاطا، العدس، اللوبيا، أو شرب اللبن الرايب فور الانتهاء من الوجبة.

الفواكة الحمضية

رغم احتواء الفواكة الحمضية على الكثير من الفيتامينات والمعادن الهامة للجسم، إلا أنها ممنوعة على مرضى ارتفاع ضغط الدم؛ إذ تحتوي على نسبة عالية من الأملاح التي تهدد صحتهم، ومن هذه الفواكه البرتقال، اليوسفي، التوت، الأناناس، العنب، الخوخ، الرمان.

وأوضحت «غادة» أنّ الليمون يستثنى من القاعدة؛ إذ يحتوي على مادة الإسكوربيك، والتي لها تأثير هائل في خفض مستوى الدهون الثلاثية، بالإضافة إلى العمل على مرونة الأوعية الدموية، ما ينظم من معدل ضغط الدم.

اللحوم المصنعة

تحتوي منتجات اللحوم المصنعة مثل اللانشون والهوت دوج والبرجر، على كمية كبيرة من الصوديوم، ما يعمل على احتفاظ الجسم بالمياه الزائدة ويمنع خروجها، وكذلك يضاعف من جهد القلب، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

المقليات

تحتوي الأطعمة المقلية على كمية كبيرة من الدهون المشبعة، والتي تؤدي إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، ما يحفز زيادة معدل ضغط الدم، وقد ينتج من الإفراط في تناول المقليات إلى الجلطات، لذا يجب على مرضى ضغط الدم المرتفع الابتعاد قدر الإمكان عن الدهون المشبعة.

نصائح لمرضى الضغط المرتفع

أشارت أخصائية التغذية العلاجية إلى بعض الإرشادات الهامة لمرضى ارتفاع ضغط الدم وهي: