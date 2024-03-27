يرغب المواطنون في التعرف على موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الأربعاء 27-3-202 الموافق 17 رمضان، تزامنًا مع اقتراب العشر الأواخر من الشهر الكريم، والتي يستحب فيها إقامة العبادات والتقرب لله من خلال تلاوة القرأن وتقديم الصدقات والاعتكاف في المساجد، خلال هذه الأيام المباركة.

وتستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الاربعاء 27-3-2024 وفق إمساكية هيئة المساحة المصرية، والتي تضمن موعد الأذان والسحور والإمساك ومواقيت الصلاة المختلفة.

موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الأربعاء 27-3-2024

ويحل موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الأربعاء 27-3-2024 الموافق 17 رمضان وفق إمساكية هيئة المساحة المصرية في الساعة 06:11 مساء معلنًا نهاية صيام اليوم حيث تبلغ فيه ساعات الصوم 14 ساعة و9 دقائق.

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم

وتأتي مواقيت الصلاة وتضم موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الأربعاء 27-3-2024 الموافق 17 رمضان كالتالي:

الفجر : 04:22 صباحًا

الشروق : 05:50 صباحًا

الظهر : 12:00 ظهرًا

العصر : 03:31 مساء

المغرب : 06:11 مساء

العشاء : 07:23 مساء