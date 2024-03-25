يحرص الصائمون في القليوبية التعرف على أذان المغرب في القليوبية اليوم الاثنين، وبحسب إمساكية شهر رمضان يحل موعد أذان المغرب في الساعة 06:10 مساء.

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم

وجاءت مواقيت الصلاة والتي تضمن موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الاثنين 25-3-2024 الموافق 15 رمضان الجاري، كالتالي:

الفجر: 04:25 صباحا

الظهر: 12:01 ظهرا

العصر: 03:31 مساء

المغرب: 06:10 مساء

العشاء: 07:28 مساء