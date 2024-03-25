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دراما المتحدة

موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الاثنين 25-3-2024  

كتب:

حسن صالح
12:04 م | الإثنين 25 مارس 2024
موعد أذان المغرب اليوم

موعد أذان المغرب اليوم

يحرص الصائمون في القليوبية التعرف على أذان المغرب في القليوبية اليوم الاثنين، وبحسب إمساكية شهر رمضان يحل موعد أذان المغرب في الساعة 06:10 مساء. 

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم 

وجاءت مواقيت الصلاة والتي تضمن موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الاثنين 25-3-2024 الموافق 15 رمضان الجاري، كالتالي: 

الفجر: 04:25 صباحا 

الظهر: 12:01 ظهرا 

العصر: 03:31 مساء

المغرب: 06:10 مساء

العشاء: 07:28 مساء 

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