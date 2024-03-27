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موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الأربعاء 27-3-2024 وعدد ساعات الصيام

كتب:

حسن صالح
12:04 ص | الأربعاء 27 مارس 2024
أذان المغرب اليوم

أذان المغرب اليوم

حددت إمساكية شهر رمضان الكريم موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الأربعاء 27-3-2024، لإعلان بدء صيام يوم جديد من أيام الشهر الكريم، حيث تصل ساعات الصيام فيه إلى 14 ساعة و9 دقائق. 

وتستعرض«الوطن» موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الأربعاء 27-3-2024 الموافق 17 رمضان، حيث يبدأ الصيام مع اقتراب العشر الأواخر من رمضان التييستحب فيها الطاعات والصلوات والتهجد والاعتكاف. 

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الأربعاء 27-3-2024 

ووفق إمساكية هيئة المساحة يحين موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الأربعاء 27-3-2024 الموافق 17 رمضان في الساعة 04:22 صباحا.

ويحل الشروق في الساعة 05:50 صباحا، ويحل اذان المغرب الساعة 06:11 صباحا 

موعد صلاة الفجر في القليوبية اليوم

وأوضحت الإمساكية مواقيت الصلاة، ومنها موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الأربعاء 27-3-2024 الموافق 17 رمضان كالتالي: 

الفجر.. 04:22 ص. 

الشروق.. 05:50 ص.

الظهر.. 12:00 م. 

العصر.. 03:31 م.

المغرب.. 06:11 م. 

العشاء.. 07:23 م.

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بقلم حسن صالح