موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الأربعاء 27-3-2024 وعدد ساعات الصيام

حددت إمساكية شهر رمضان الكريم موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الأربعاء 27-3-2024، لإعلان بدء صيام يوم جديد من أيام الشهر الكريم، حيث تصل ساعات الصيام فيه إلى 14 ساعة و9 دقائق.

وتستعرض«الوطن» موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الأربعاء 27-3-2024 الموافق 17 رمضان، حيث يبدأ الصيام مع اقتراب العشر الأواخر من رمضان التييستحب فيها الطاعات والصلوات والتهجد والاعتكاف.

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الأربعاء 27-3-2024

ووفق إمساكية هيئة المساحة يحين موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الأربعاء 27-3-2024 الموافق 17 رمضان في الساعة 04:22 صباحا.

ويحل الشروق في الساعة 05:50 صباحا، ويحل اذان المغرب الساعة 06:11 صباحا

موعد صلاة الفجر في القليوبية اليوم

وأوضحت الإمساكية مواقيت الصلاة، ومنها موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الأربعاء 27-3-2024 الموافق 17 رمضان كالتالي:

الفجر.. 04:22 ص.

الشروق.. 05:50 ص.

الظهر.. 12:00 م.

العصر.. 03:31 م.

المغرب.. 06:11 م.

العشاء.. 07:23 م.