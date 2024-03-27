موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الأربعاء 27-3-2024 وعدد ساعات الصيام
كتب:
حسن صالح
12:04 ص | الأربعاء 27 مارس 2024
أذان المغرب اليوم
حددت إمساكية شهر رمضان الكريم موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الأربعاء 27-3-2024، لإعلان بدء صيام يوم جديد من أيام الشهر الكريم، حيث تصل ساعات الصيام فيه إلى 14 ساعة و9 دقائق.
وتستعرض«الوطن» موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الأربعاء 27-3-2024 الموافق 17 رمضان، حيث يبدأ الصيام مع اقتراب العشر الأواخر من رمضان التييستحب فيها الطاعات والصلوات والتهجد والاعتكاف.
موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الأربعاء 27-3-2024
ووفق إمساكية هيئة المساحة يحين موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الأربعاء 27-3-2024 الموافق 17 رمضان في الساعة 04:22 صباحا.
ويحل الشروق في الساعة 05:50 صباحا، ويحل اذان المغرب الساعة 06:11 صباحا
موعد صلاة الفجر في القليوبية اليوم
وأوضحت الإمساكية مواقيت الصلاة، ومنها موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الأربعاء 27-3-2024 الموافق 17 رمضان كالتالي:
الفجر.. 04:22 ص.
الشروق.. 05:50 ص.
الظهر.. 12:00 م.
العصر.. 03:31 م.
المغرب.. 06:11 م.
العشاء.. 07:23 م.