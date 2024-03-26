«روساتوم» تروج لجهاز طبي حديث في مصر: يُستخدم لعلاج أمراض الرئة والقلب

وقع أليكسي أسينوفسكي، مدير عام شركة «روساتوم ر.د.س»، إحدى الشركات التابعة لروساتوم الحكومية المنفذة لمشروع الضبعة، ومراد أصلانوف مدير المكتب الاقليمي التابع لشركة روساتوم في مصر، اتفاقية مع الجانب المصري ممثلا في مصطفى هلال، مدير عام شركة ميد فارما جروب، على هامش المنتدى الدولي الثالث عشر «آتوم إكسبو-2024» بمدينة سوتشي الروسية على «خارطة طريق» من أجل الترويج لجهاز تيانوكس الطبي في سوق الرعاية الصحية وسوق الصيدلة بمصر.

علاج أمراض الرئة وجراحة القلب

وأشارت «روساتوم»، في بيان، إلى أن «تيانوكس» هو جهاز روسي لعلاج البالغين والأطفال من خلال أكسيد النيتريك (بما في ذلك الأطفال حديثي الولادة)، وهو تطور مبتكر من قبل المتخصصين في الصناعة النووية الوطنية، لافتا إلى أنه يستخدم لعلاج أمراض الرئة وجراحة القلب وزراعة الأعضاء وحديثي الولادة وإعادة التأهيل وغيرها من المجالات الأخرى.

الهيئات التنظيمية توافق على استخدام الجهاز

وقالت الشركة، إن جهاز «تيانوكس» يقوم بانتاج أكسيد النيتريك، والتحكم في تركيزه ثم يقوم بإيصاله إلى رئتي المريض وحصل الجهاز على أول شهادة أجنبية في شهر ديسمبر 2023 وتمت الموافقة على استخدامه من قبل الهيئات التنظيمية في بيلاروسيا.

تبادل الخبرات بين المتخصصين

وقال أناتولي مياليتسين مدير قسم المعدات الطبية المتخصصة في شركة «روساتوم ر.د.س.»، إن التوقيع على هذه الاتفاقية خطوة مهمة لفتح آفاق جديدة وتوسيع جغرافية أنشطة «روساتوم ر.د.س.»، لذلك نخطط حالياً ضمن إطار تنفيذ «خارطة الطريق»، تسجيل الجهاز من خلال الجهات المختصة بمصر كجهاز طبي، وكذلك عقد ندوات تهدف إلى تبادل الخبرات بين المتخصصين الطبيين في روسيا الاتحادية ومصر ونحن على ثقة من أن تعاوننا مع الشركاء المصريين سيكون ناجحًا ومفيدًا لجميع الأطراف.

وأشار إلى إن المرحلة الجديدة من التعاون سوف تتيح الفرصة أمام المؤسسات الطبية المصرية بتحديث أسطول معداتها وتحسين جودة الخدمات وتحسين مستوى الرعاية الطبية للسكان، ومن المتوقع أن يستخدم الأطباء المصريون «تيانوكس» أولاً لعلاج الأطفال حديثي الولادة والأطفال الأكبر سناً المصابين بارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي، وفي المستقبل لعلاج وإعادة تأهيل البالغين الذين يعانون من تشخيصات مختلفة، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية.

وعبر المتخصصون في شركة «روساتوم ر.د.س» عن استعدادهم لتقديم الدعم والاستشارات بشأن القضايا الفنية، إضافة إلى تقديم برامج تعليمية ودروس تدريبية للعاملين في المجال الطبي في مصر.