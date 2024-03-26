لا علاقة لها بالقلب.. 5 أمراض تشير إليها آلام الصدر

بمجرد الشعور بآلام في منطقة الصدر يتبادر إلى أذهاننا النوبات القلبية التي أصبحت هاجسا مخيفا بعد عدة وقائع متكررة لشباب فارقوا الحياة بسببها، لكن ما لا نعرفه أن آلام الصدر لا يقتصر سببها على القلب بل ربما تكون عرضا مؤقتا لا يستدعي القلق، وقد تكون دليلاً على أمراض أخرى غير متوقعة وهو ما سنعرفه بالتفصيل في السطور التالية.

أمراض تسبب آلام الصدر

على عكس ما نعتقده حول النوبات القلبية، نجد أنها لا يصاحبها بالضرورة ألم في الصدر، بحسب حديث الدكتور عيد الخولي استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية لـ«الوطن»، الذي أوضح أن مدة الألم إذا كانت قصيرة لا تدوم سوى لحظات قليلة، فهي لا تشير عادةً إلى أمراض بالقلب خصوصا إذا ارتبط ظهورها بسلوكيات معينة مثل الأكل أو التنفس العميق أو القيام بنشاط بدني مرهق.

ومن هنا يُنصح بضرورة استشارة الطبيب في حال الشعور بضيق التنفس أو مصاحبة آلام الصدر بشعور بالغثيان والضعف العام، مع الشعور بألم في الرقبة أو في إحدى الذراعين أو كلتيهما لأنها من الممكن أن تشير إلى بعض الأمراض الأخرى مثل:

1. ارتجاع المريء، وهي حالة مرضية شائعة تحدث بسبب رجوع حمض المعدة ومحتوياتها إلى المريء بما يسبب ضيق التنفس وآلام الصدر متمثلةً في الحموضة.

2. الأمراض النفسية التي تصل خطورتها في بعض الأحيان إلى التأثير على الصدر والشعور بوخز الإبر الذي يشتد خلال لحظات الضغط النفسي الشديد.

3. القرحة الهضمية التي تسبب ألما خلف عظم القص من الصدر، وفي بعض الحالات يظهر الألم على الجانب الأيمن أو الأيسر من الصدر بما يحاكي أعراض الذبحة الصدرية.

4. حصوات المرارة التي تحدث نتيجة التهابات شديدة بالمرارة يصاحبها ألم في المعدة يمتد عادةً إلى الصدر.

5. الانسداد الرئوي أو ما يعرف بالجلطة الدموية بالرئة وهو ما يسبب ألما مزمنا في الصدر.

الوقاية من ألم الصدر غير المتعلق بالقلب

بشكل عام يمكن لأي شخص أن يتجنب آلام الصدر إذا حافظ على صحته مبتعدا عما يضر بالجهاز التنفسي مثل التدخين، إضافةً إلى بعض النصائح التي يقدمها موقع «Very well health»:

1. الاعتدال في تناول الطعام بحيث لا تصل إلى حد التخمة التي تسبب مشكلات في التنفس.

2. ممارسة الرياضة بشكل منتظم لتنشيط الدورة الدموية والوقاية من السمنة المفرطة التي تؤثر على صحة القلب.

3. الابتعاد عن الأكلات المشبعة بالدهون خاصةً خلال الليل.

4. تجنب التوتر والضغوط العصبية التي تزيد من فرص التعرض لآلام الصدر.