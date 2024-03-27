مي عمر: «مكنتش حابة مسلسل علاقة مشروعة.. والراجل المتجوز خط أحمر»

كشفت الفنانة مي عمر، كواليس دورها في مسلسل علاقة مشروعة، مؤكدةً أنها لم ترغب في تقديمه وترددت في ذلك كثيرا، كونها تكره الشخصية: «كارثة إن يبقى في واحدة على علاقة مع واحد متجوز، وأنا عملت الشخصية دي في مسلسل علاقة مشروعة ومكنتش حباها واترددت في تقديمها، وبكره الشخصية دي جدًا في الحقيقة، وبدأت أحاول ابقى هي عشان احبها واعرف هي شايفة نفسها ازاي، ووجهة نظرها أنها بتشوف نفسها مش غلطانة، وإن إيه المشكلة ما هي بتحبه وسايباه مع مراته عادي».

وأضافت مي، خلال لقائها ببرنامج «أسرار» مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار، أنها ترى أن الرجل المتزوج خط أحمر لا يجوز للنساء الأخريات الاقتراب منه.

وتابعت الفنانة: «انا بشوف إن الراجل المتجوز خط أحمر، واللي مش مبسوط في حياته يطلق ومفيش حاجة اسمها عشان الأولاد، والرجل اللي بيعمل كده بيكذب وبيضحك على نفسه وعلى اللي معاه، واللي مش مبسوط ينفصل، ويدخل في علاقة جديدة بعدها، لكن مع بعض غلط عشان انت بتظلم الاتنين الأولى والتانية».