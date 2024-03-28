تزامنا مع حلول العشر الأواخر من رمضان يحرص المواطنين على تحري موعد أذان المغرب اليوم في القليوبية الخميس 28-3-2024 الموافق 18 رمضان معلنا نهاية يوم جديد حيث تشهد هذه الأيام إقبال المسلمين على الطاعات والعبادات والتقرب إلى الله وتلاوة القرآن وإخراج الزكاة والصدقات والاعتكاف بالمساجد في الأيام المباركة

تستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب اليوم في القليوبية الخميس 28-3-2024 الموافق 18 رمضان الجاري وفق إمساكية هيئة المساحة المصرية، التي تضمن مواعيد السحور والإمساك والأذان لأداء صلاة الفجر وبدء الصيام.

موعد أذان المغرب اليوم في القليوبية الخميس 28-3-2024

ويحل موعد أذان المغرب اليوم في القليوبية الخميس 28-3-2024 الموافق 18 رمضان وفق إمساكية هيئة المساحة المصرية في الساعة 06:12 مساء

موعد أذان المغرب اليوم في القليوبية

ومع حلول موعد أذان المغرب اليوم في القليوبية الخميس 28-3-2024 الموافق 18 رمضان تبلغ ساعات الصوم 14 ساعة و11 دقيقة ويحل أذان المغرب الساعة 06:12 صباحا.

وتضمن مواقيت الصلاة موعد أذان المغرب اليوم في القليوبية الخميس 28-3-2024 الموافق 18 رمضان مواعيد الأذان والفروض المختلفة كالتالي :

الفجر : 04:21 صباحا

الظهر : 12:00 مساء

العصر : 03:31 مساء

المغرب : 06:12 مساء

العشاء : 07:30 مساء