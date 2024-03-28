تضمن إمساكية هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الخميس 28-3-2024 الموافق 18 رمضان، التي تبدأ من أذان الفجر ثم الظهر والعصر والمغرب وتنتهي مع أذان العشاء وأداء صلاة التراويح وتصل ساعات إلى 14 ساعة و11 دقيقة.

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم

تستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الخميس28-3-2024 الموافق 18 رمضان الجاري وفق إمساكية هيئة المساحة حيث تتجه الأنظار صوب مواعيد الأذان ومواقيت الصلاة طوال شهر رمضان.

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الخميس28-3-2024

وبحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية فإن مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الخميس28-3-2024 الموافق 18 رمضان وتضمن الصلوات المفروضة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء كالتالي:

الفجر: 04:21 صباحا

الظهر: 12:00 ظهرا

العصر: 03:31 مساء

المغرب: 06:12 مساء

العشاء: 07:30 مساء

وتكشف إمساكية هيئة المساحة المصرية موعد أذان الفجر والمغرب مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الأربعاء 27-3-2024 حيث يحل أذان الفجر اليوم الساعة 04:21 صباحا وأذان المغرب الساعة 06:12 مساء على أن يكون موعد السحور اليوم الساعة 02:00 صباحا والإمساك الساعة 04:00 صباحا.