من هو إمام صلاة التراويح في المسجدين الحرام والنبوي اليوم؟

من أفضل الطاعات التي يفعلها المسلم في شهر رمضان المبارك، أداء صلاة التراويح في المسجدين الحرام والنبوي، ولكي تسهل الأمر على المسلمين، تنشر رئاسة الشؤون الدينية للحرمين بالمملكة العربية السعودية، يوميا جدول الأئمة في المسجدين، وذلك عبر منصة إكس «تويتر سابقا».

إمام صلاة التراويح في المسجدين الحرام والنبوي

ويستعرض «الوطن» في السطور التالية، من هو إمام صلاة التراويح في المسجد الحرام والنبوي اليوم، وفقا لما نشرته رئاسة الشؤون الدينية للحرمين بالمملكة العربية السعودية.

إمام صلاة التراويح في المسجد النبوي

كشفت رئاسة الحرمين، جدول أئمة صلاة التراويح اليوم الثلاثاء ليلة السابع عشر من رمضان في المسجد النبوي، إذ يؤم المصلين في التسليمات الأولى الشيخ الدكتور محمد بن أحمد برهجي، بينما يؤم المسلمين في التسليمات الأخيرة مع الشفع والوتر الدكتور عبد المحسن بن محمد القاسم.

إمام صلاة التراويح في المسجد الحرام

ووفقا لجدول صلاة التراويح الذي نشرته رئاسة الحرمين عبر صفحتها الرسمية، يؤم صلاة التراويح في اليوم السابع عشر من شهر رمضان المبارك ليلة الأربعاء بالمسجد الحرام، في التسليمات الأولى الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري، بينما في التسليمات الأخيرة مع الشفع والوتر، الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة.

فضل قراءة القرآن في شهر رمضان

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أن ترتيل القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك، له فضل كبير لا حصر له، نذكره أهمه فيما يلي:

- يغفر للعبد ذنوبه التي ارتكبها سابقا، ويمحي الله بقرائته له جميع سيئاته.

- سيكون القرآن الكريم شفيعًا لصاحبه يوم القيامة.

- قراءة القرآن الكريم تُجلي القلب وتُنير البصيرة.

- قراءة القرآن تساعد على إدخال الطمأنينة والشعور بالأمان إلى قلب المؤمن.