لماذا يستهلك كاتل المياه والسخان كهرباء عالية؟.. خطأ شائع احذره

كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن أسباب زيادة استهلاك «كاتل» المياه والسخان للكهرباء، موضحًا أن غلي كميات صغيرة من المياه على قدر حاجة الاستخدام فقط يوفر من استهلاك الكهرباء التي يتم هدرها في غلي مياه غير مستخدمة، مشددًا على ضرورة فصل فيشة غلاية المياه عن الكهرباء بعد الانتهاء من الاستخدام مباشرة.

ضوابط تشغيل «كاتل» المياه

وترصد «الوطن» خلال هذا التقرير نصائح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بشأن تشغيل «كاتل» المياه، وجاءت كالتالي:

- قم بغلي كمية المياه التي تحتاجها فقط.

- يمكنك معايرة عدد الأكواب التي تريدها.

- لابد من فصل فيشة غلاية المياه من المصدر الكهربائي بعد الانتهاء من الاستخدام

التحكم في استهلاك سخان المياة للكهرباء

ويقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، نصائح بشأن استخدام السخان الكهربائي تساعد في التحكم في استهلاك الكهرباء، وجاءت كالتالي:

1- يفضل ضبط الثرموستات عند درجة الحرارة ما بين 50-60 درجة مئوية.

2- تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالى نصف ساعة.

3- تفريغ مياه السخان من المكان المخصص لتغذية السخان بالمياه كل 3 أو 6 أشهر للتخلص من الشوائب التي تعوق انتقال الحرارة ما يخفض كفاءة السخان وبالتالي يستهلك كهرباء أكثر.

4- عند شراء سخان جديد، اشتري عالي الكفاءة والموفر للكهرباء والذي يحتوي على ملصق كفاءة الطاقة «بطاقة كفاءة الطاقة».