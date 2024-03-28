آيتن عامر: «أنا أكتر واحدة اتأزيت في الوسط الفني.. وأقبل أن أكون زوجة ثانية»

تحدثت الفنانة آيتن عامر، عن بعض أزماتها في الوسط الفني، قائلة: «أنا أكتر واحدة اتأزيت في تاريخ الوسط الفني كله، لأن في ناس بتكره الناجحين تخاف منهم».

وأضافت «عامر»، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي النهار والمحور: «الناس دي بتكره الشطار وأنا واحدة من الشطار للأسف، وأقول للأسف لأن ما عانيته بسبب شطارتي كان أصعب بكثير مما كان سيحدث لي لو كنت إنسانة وحشة أو شريرة».

سوء الفهم مع سمية الخشاب

وسألتها الإعلامية بسمة وهبة: «لماذا تجسدين دور الزوجة الثانية دائمًا؟ هل أنتي معقدة؟»، لترد آيتن عامر: «لست كذلك، وبالنسبة إلى موقفي من الزوجة الثانية، فالموضوع على حسب، لازم يقول لمراته أنا هتجوز عليكِ زوجة تانية ولو مراته وافقت أنا هوافق أن أكون زوجة ثانية».

وأوضحت أن سوء الفهم مع سمية الخشاب انتهى، وهي شخصية طيبة وجدعة»، موضحة «سبب رفضي لمسسل من شارع الهرم ليس جرأة الدور، فهو دور صعب جدا وأوجه التحية لنور الغندور التي قدمت الدور وحققت فيه نجاحا كبيرا، لكني اعتذرت بسبب ضيق الوقت وبخاصة أنه كان يصور خارج مصر».

وتابعت: «زمان كنت بقول على أي حد دي صحبتي، لكن دلوقتي بقيت لازم أدقق وأقول على مين صحبتي ومين أقول عليها زميلتي».