مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الجمعة 29-3-2024.. 19 رمضان 

تضم العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، إذ يتحرى المُسلمون مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الجمعة 29-3-2024 الموافق 19 رمضان الجاري، ثالث الجمع في الشهر الكريم، حيث يُقبل الأهالي على العبادات، والتقرب إلى الله تعالى.

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الجمعة 29-3-2024

تستعرض «الوطن»، مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الجمعة 29-3-2024 الموافق 19 رمضان، حسبما ذكرت إمساكية هيئة المساحة المصرية في ثالث أيام الجمع في رمضان لاغتنام العشر الأواخر من رمضان.

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الجمعة 29-3-2024

تكشف إمساكية هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الجمعة 29-3-2024 الموافق 19 رمضان الجاري كالتالي :

الفجر 04:20 ص

الظهر 12:00 ظ

العصر 03:31 م

المغرب 06:13 م

العشاء 07:31 م

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم

بحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية، فيحل موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الجمعة 29-3-2024 في الساعة 06:13 م وتصل ساعات الصيام اليوم 14 ساعة و13 دقيقة