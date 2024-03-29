مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الجمعة 29-3-2024.. 19 رمضان
كتب:
حسن صالح
12:01 ص | الجمعة 29 مارس 2024
مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم
تضم العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، إذ يتحرى المُسلمون مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الجمعة 29-3-2024 الموافق 19 رمضان الجاري، ثالث الجمع في الشهر الكريم، حيث يُقبل الأهالي على العبادات، والتقرب إلى الله تعالى.
مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الجمعة 29-3-2024
تستعرض «الوطن»، مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الجمعة 29-3-2024 الموافق 19 رمضان، حسبما ذكرت إمساكية هيئة المساحة المصرية في ثالث أيام الجمع في رمضان لاغتنام العشر الأواخر من رمضان.
مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الجمعة 29-3-2024
تكشف إمساكية هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الجمعة 29-3-2024 الموافق 19 رمضان الجاري كالتالي :
الفجر 04:20 ص
الظهر 12:00 ظ
العصر 03:31 م
المغرب 06:13 م
العشاء 07:31 م
مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم
بحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية، فيحل موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الجمعة 29-3-2024 في الساعة 06:13 م وتصل ساعات الصيام اليوم 14 ساعة و13 دقيقة