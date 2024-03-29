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دراما المتحدة

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الجمعة 29-3-2024.. 19 رمضان 

كتب:

حسن صالح
12:01 ص | الجمعة 29 مارس 2024
مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم

تضم العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، إذ يتحرى المُسلمون مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الجمعة 29-3-2024 الموافق 19 رمضان الجاري، ثالث الجمع في الشهر الكريم، حيث يُقبل الأهالي على العبادات، والتقرب إلى الله تعالى.

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الجمعة 29-3-2024

تستعرض «الوطن»، مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الجمعة 29-3-2024 الموافق 19 رمضان، حسبما ذكرت إمساكية هيئة المساحة المصرية في ثالث أيام الجمع في رمضان لاغتنام العشر الأواخر من رمضان.

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الجمعة 29-3-2024

تكشف إمساكية هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الجمعة 29-3-2024 الموافق 19 رمضان الجاري كالتالي : 

الفجر 04:20 ص 

الظهر 12:00 ظ 

العصر 03:31 م

المغرب 06:13 م 

العشاء 07:31 م 

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم 

بحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية، فيحل موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الجمعة 29-3-2024 في الساعة 06:13 م وتصل ساعات الصيام اليوم 14 ساعة و13 دقيقة

 

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بقلم حسن صالح