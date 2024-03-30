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موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم السبت 30-3-2024.. اعرف هتفطر إمتى؟

كتب:

حسن صالح
12:00 م | السبت 30 مارس 2024
مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم - تعبيرية

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم - تعبيرية

مع بدء العشر الأواخر من شهر رمضان، يقبل المسلمون على زيادة العبادات والتقرب إلى الله تعالى وخاصة في الليالي الوترية لنيل المغفرة والعتق من النار، كما يتابع الجميع موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم السبت 30-3-2024 إيذاناً بتناول الإفطار في ال20 من شهر رمضان المبارك، الذي تبلغ ساعات الصوم فيه وفق الإمساكية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، 14 ساعة و15 دقيق

تستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم السبت 30-3-2024 الموافق 20 رمضان في إطار خدماتها لقراءها علي مدار الساعة 

موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم السبت 30-3-2024

ووفقاً لما أعلنته إمساكية الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم السبت 30-3-2024 ال 20 من أيام شهر رمضان المبارك، سيكون الساعة 06:13 مساءً، وعدد ساعات الصيام يصل إلى 14 ساعة و15 دقيقة وفقاً لإمساكية شهر رمضان 1445هـ.

موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم

وتضمن إمساكية هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة ومنها موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم السبت 30-3-2024 الموافق 20 رمضان كالتالي : 

الفجر: 04:18 صباحا

الظهر: 12:00 مساء

العصر: 03:31 مساء

المغرب: 06:13 مساء

العشاء: 07:32 مساء

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بقلم حسن صالح