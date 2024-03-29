موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الجمعة 29-3-2024
كتب:
حسن صالح
12:00 م | الجمعة 29 مارس 2024
مدفع الإفطار - أرشيفية
مع حلول العشر الأواخر من رمضان والتي تضم الليالي الوترية التي بها ليلة القدر، يتحري المسلمون موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الجمعة 29-3-2024 الموافق 19 رمضان الجاري، ثالث الجمع في الشهر الكريم، إيذانا بنهاية صيام اليوم.
وتستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الجمعة 29-3-2024 الموافق 19 رمضان كالتالي:
موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الجمعة 29-3-2024
وبحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية يحل موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الجمعة 29-3-2024 في الساعة 06:13 م وتصل ساعات الصيام اليوم 14 ساعة و13 دقيقة.
موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم
و تكشف إمساكية هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة وتضمن موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الجمعة 29-3-2024 كالتالي:
الفجر 04:20 صباحا
الظهر 12:00 ظهرا.
العصر 03:31 مساء
المغرب 06:13 مساء
العشاء 07:31 مساء.