رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الجمعة 29-3-2024

كتب:

حسن صالح
12:00 م | الجمعة 29 مارس 2024
مدفع الإفطار - أرشيفية

مدفع الإفطار - أرشيفية

مع حلول العشر الأواخر من رمضان والتي تضم الليالي الوترية التي بها ليلة القدر، يتحري المسلمون موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الجمعة 29-3-2024 الموافق 19 رمضان الجاري، ثالث الجمع في الشهر الكريم، إيذانا بنهاية صيام اليوم.

وتستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الجمعة 29-3-2024 الموافق 19 رمضان كالتالي:

موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الجمعة 29-3-2024  

وبحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية يحل موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الجمعة 29-3-2024 في الساعة 06:13 م وتصل ساعات الصيام اليوم 14 ساعة و13 دقيقة.

 موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم 

و تكشف إمساكية هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة وتضمن موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الجمعة 29-3-2024 كالتالي: 

الفجر 04:20 صباحا 

الظهر 12:00 ظهرا.

العصر 03:31 مساء

المغرب 06:13 مساء

العشاء 07:31 مساء.

اقرأ المزيد:

موعد أذان المغرب اليوم في القليوبية الخميس 28-3-2024

موعد أذان الفجر اليوم في القليوبية الخميس 28-3-2024

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الأربعاء 27-3-2024 وعدد ساعات الصيام

موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الأربعاء 27-3-2024

موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الثلاثاء 26-3-2024.. 16 رمضان 

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الثلاثاء 26-3-2024.. 16 رمضان 

موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الاثنين 25-3-2024  

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الاثنين 25-3-2024.. 15 رمضان 

موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الأحد 24-3-2024

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الأحد 24-3-2024.. 14 رمضان
بقلم حسن صالح