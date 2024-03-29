مع حلول العشر الأواخر من رمضان والتي تضم الليالي الوترية التي بها ليلة القدر، يتحري المسلمون موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الجمعة 29-3-2024 الموافق 19 رمضان الجاري، ثالث الجمع في الشهر الكريم، إيذانا بنهاية صيام اليوم.

وتستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الجمعة 29-3-2024 الموافق 19 رمضان كالتالي:

موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الجمعة 29-3-2024

وبحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية يحل موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الجمعة 29-3-2024 في الساعة 06:13 م وتصل ساعات الصيام اليوم 14 ساعة و13 دقيقة.

موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم

و تكشف إمساكية هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة وتضمن موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الجمعة 29-3-2024 كالتالي:

الفجر 04:20 صباحا

الظهر 12:00 ظهرا.

العصر 03:31 مساء

المغرب 06:13 مساء

العشاء 07:31 مساء.