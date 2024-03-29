بـ4 أطنان كفتة وفراخ.. ما حقيقة تكرار إفطار المطرية؟

صور وفيديوهات انتشرت عبر مواقع التوصل الاجتماعي اليوم، قبل ساعات قليلة من أذان مغرب يوم 19 رمضان، توثق تدشين مائدة إفطار كبيرة في المطرية للمرة الثانية على التوالي، وربط البعض بين إفطار 15 رمضان، الذي أقيم من أهالي عزبة حمادة، والمائدة الكبيرة التي حدثت اليوم داخل منطقة المطرية، فما حقيقة تكرار الإفطار للمرة الأولى منذ 10 سنوات؟

خالد فؤاد، أحد منظمي إفطار عزبة حمادة بالمطرية، يوضح لـ«الوطن» حقيقة تكرار الإفطار الجماعي للمرة الثانية خلال شهر رمضان 2024، مؤكدًا أنهم ليس لهم أي علاقة بالمائدة التي أقيمت اليوم، وأن هذا الإفطار خاص بأهالي «عزبة الغزالي»، الذين قرروا تكرار الفكرة مرة أخرى، وسبب ربط البعض بين إفطار عزبتي حمادة والغزالي، هو أن المائدتين في منطقة المطرية وتبعدان عن بعضهما بنحو 10 دقائق.

انتشار فكرة إفطار المطرية

يرى «خالد» أن انتشار الفكرة داخل المطرية مرة أخرى، هو ما كان يهدف إليه المنظمون، مشيرًا إلى سعادتهم بتكرار نفس المائدة ليس فقط داخل المطرية، وإنما في جميع مناطق وشوارع الجمهورية، مضيفًا: «دي حاجة كويسة جدًا إنهم يكرروا نفس الفكرة، لأننا بنحاول نوصل للناس إنهم لازم يكون مترابطين زي زمان، ونرجع حاجات من رمضان بتاع زمان، زي مثلاً طبق الحلويات اللي كان بيلف على العمارة كلها».

إفطار عزبة الغزالي

خلال الساعات القليلة الماضية انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الشائعات التي تشير إلى قيام أهالي عزبة حمادة بتكرار الإفطار الجماعي للمرة الثانية في رمضان 2024، وقاموا بطبخ 2 طن فراخ بالإضافة إلى كمية ذاتها من الكفتة، وبعد تواصل «الوطن» مع أحد المنظمين، فند تلك الأحاديث مؤكدًا أن الإفطار الذي أقيم 19 رمضان خاص بعزبة الغزالي.