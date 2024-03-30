تراجع أسعار الذهب اليوم السبت 30-3-2024 في مصر

سجلت أسعار الذهب اليوم السبت 30- 3- 2024، في محلات الصاغة المصرية، تراجعًا، بنحو 10 جنيهات في الجرام عيار 21، الذي سجل 3080 جنيها، بعدما وصل بالأمس إلى 3090 جنيهًا للشراء، دون مصنعية.

وترصد «الوطن»، في السطور التالية أسعار المعدن الأصفر، خلال بداية التعاملات الصباحية، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب، وفقًا لنوع العيار.

أسعار الذهب اليوم السبت في مصر

تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية، عند 3520 جنيهًا للشراء، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعيه، عند 3080 جنيهًا للشراء، ويعد عيار 21 الأكثر مبيعًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعيه، عند 2640 جنيهًا بدون مصنعية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعيه نحو 2053 جنيهًا، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 30- 3- 2024، بمحلات الصاغة، نحو 24880 جنيهًا للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية نحو 2233 دولارًا.