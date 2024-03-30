«عرب العيايدة» بطلا لدوري الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية بنهائي الجمهورية

اختتمت فعاليات دوري الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية، يوم الجمعة، بفوز فريق عرب العيايدة (القليوبية) بالمركز الأول في نهائي الجمهورية.

نظمت الدورة الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية بمحافظة الإسكندرية، في المدينة الشبابية بأبي قير، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبحضور الدكتور أشرف البجيرمي، رئيس قطاع الرياضة، والدكتور عمرو الحداد، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتورة غادة جمال الدين، مدير عام القاعدة الشعبية، والدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، ومحمد عزازي، مدير إدارة الرياضة بالمديرية.

عرب العيايدة والإسماعيلية

شهدت النهائيات منافسات قوية بين الفرق المتنافسة سعيًا لخطف بطاقة الصعود للتصفيات النهائية بين فريقي عرب العيايدة والإسماعيلية في خماسي كرة القدم، والتي انتهت بفوز فريق عرب العيايدة 3 / صفر على فريق الإسماعيلية، وحقق الفريق هذا الفوز بعد تغلبه على فرق شمال سيناء وأسيوط وبني سويف والبحيرة.

فريق عرب العيايدة بطل دوري الأندية

أعرب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية عن سعادته لفوز الفريق، مهنئًا فريق عرب العيايدة بطل دوري الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية، في خماسي كرة القدم.

وأوضح أن دوري الأندية الصغيرة تضمن أيضًا ألعابًا أخرى مثل كرة اليد وتنس الطاولة، وأنه استمر على مدار 5 أشهر.

وأكد استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بتشجيع وتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة، والمنافسة بين أطفال وشباب الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية داخل المحافظة.