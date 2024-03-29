بنك جولدمان ساكس: 9% عوائد للسلع الأساسية حتى الآن.. 20% متوقعة

حافظ بنك جولدمان ساكس (GS) على نظرته الإيجابية تجاه أسواق السلع الأساسية، ولكنه يقول إنه من المهم أن نظل انتقائيين حتى مع تلاشي المخاطر الدورية.

توقعات بنك جولدمان ساكس

وحوّل البنك الاستثماري المؤثر نظرته للسلع إلى الشراء في وقت مبكر من عام 2024، مشيرًا إلى الدعم الدوري والهيكلي للطلب، ودور السلع الأساسية في الحد من المخاطر الجيوسياسية.

ويكرر البنك الآن وجهة النظر هذه، بعد مرور ثلاثة أشهر على بداية العام، إذ بلغ إجمالي عوائد السلع 9% منذ بداية العام حتى الآن، أي أقل من نسبة 15% التي يتوقعها بحلول نهاية العام، والتي قد ترتفع إلى 20% في بعض القطاعات.

وأعرب محللو «جولدمان» عن ثقتهم المتجددة في الدعم الدوري لقطاع السلع الأساسية، على الرغم من عزوف المستثمرين في الآونة الأخيرة.

تخفيض أسعار الفائدة

وقال محللو «جولدمان» في مذكرة بتاريخ 24 مارس: «مع تراجع مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية العالمية، واقتناع الاقتصاديين القوي بتخفيض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا، اعتبارًا من يونيو من هذا العام، نتوقع المزيد من الدعم للطلب على السلع وأسعارها، لا سيما النحاس والألومنيوم والمنتجات النفطية».

وبالإضافة إلى ذلك، لا يزال الدعم الهيكلي للسلع على حاله، كما يتضح من الطلب القوي على المعادن الخضراء وأرباح المنتجات النفطية، منذ بداية العام وحتى الآن.