موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الأحد 31-3-2024 .. 21 رمضان

حدد قسم النتائج والتقويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الأحد 31-3-2024، إيذانًا بصيام أولى أيام العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك 1445 هجريًا، في تمام الساعة 04:18 صباحًا، ليبدأ العد التنازلي لاستقبال عيد الفطر المبارك.

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الأحد 31-3-2024

تستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الأحد 31-3-2024 وفق إمساكية شهر رمضان من هيئة المساحة المصرية، إذ يحرص المسلمين على تحري صلاة الفجر وبدء صوم يوم جديد تصل ساعات الصيام فيه لـ14 ساعة و17 دقيقة.

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم

وبحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية فإن موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الأحد 31-3-2024 يحل في الساعة 04:18 صباحا وموعد السحور يبدأ من الساعة 01:57 صباحا، وموعد الإمساك الساعة 03:57 صباحا، بينما يحين المغرب في تمام الساعة 06:14 مساءً.

وتضم إمساكية هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الأحد 31-3-2024 الموافق 21 رمضان كالتالي :

الفجر : 04:17 صباحا

الظهر : 11:59مساءً

العصر : 03:31 مساءً

المغرب : 06:14 مساءً

العشاء: 07:32 مساءً