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دراما المتحدة

موعد أذان الفجر اليوم في القليوبية الخميس 28-3-2024

كتب:

حسن صالح
12:01 ص | الخميس 28 مارس 2024
موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم

تزامنا مع اقتراب حلول العشر الأواخر من رمضان يحرص المواطنون على تحري موعد أذان الفجر اليوم في القليوبية الخميس 28-3-2024 الموافق 18 رمضان إيذانا ببدء صيام يوم جديد، حيث تشهد هذه الأيام إقبال المسلمين على الطاعات والعبادات والتقرب إلى الله وتلاوة القرآن وإخراج الزكاة والصدقات والاعتكاف بالمساجد في هذه الفترة. 

تستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر اليوم في القليوبية الخميس 28-3-2024 الموافق 18 رمضان الجاري وفق إمساكية هيئة المساحة المصرية، التي تضمن مواعيد السحور والإمساك والأذان لأداء صلاة الفجر وبدء الصيام.

موعد أذان الفجر اليوم في القليوبية الخميس 28-3-2024 

ويحل موعد أذان الفجر اليوم في القليوبية الخميس 28-3-2024 الموافق 18 رمضان وفق إمساكية هيئة المساحة المصرية الساعة 04:21 صباحا على أن يكون السحور الساعة 02:01 صباحا والإمساك 04:01 صباحا والشروق الساعة 05:49 صباحا.

موعد أذان الفجر اليوم في القليوبية 

ومع حلول موعد أذان الفجر اليوم في القليوبية الخميس 28-3-2024 الموافق 18 رمضان ببدء الصيام حيث تبلغ ساعات الصوم اليوم 14 ساعة و11 دقيقة ويحل أذان المغرب الساعة 06:12 صباحا.

وتضمن مواقيت الصلاة موعد أذان الفجر اليوم في القليوبية الخميس 28-3-2024 الموافق 18 رمضان مواعيد الأذان والفروض المختلفة كالتالي: 

الفجر: 04:21 صباحا 

الظهر : 12:00 ظهرا 

العصر : 03:31 مساء

المغرب : 06:12 مساء 

 العشاء : 07:30 مساء

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بقلم حسن صالح