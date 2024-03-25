موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الاثنين 25-3-2024.. 15 رمضان 

مع حلول منتصف شهر رمضان، يرغب كثير من المواطنين في معرفة موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الاثنين 25-3-2024، للإكثار من العبادات والتقرب إلى المولى عز وجل سواء من خلال قراءة القرآن أو الصدقات أو الاعتكاف في المساجد خلال العشر الأواخر من الشهر الفضيل.

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الاثنين 25-3-2024

ووفق إمساكية هيئة المساحة، يحل موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الاثنين 25-3-2024 الموافق 15 رمضان، في الساعة 04:25 صباحًا، على أنّ يكون موعد السحور في الساعة الثانية صباحًا والإمساك في الرابعة صباحًا، ويحل الشروق في الساعة 05:53 صباحًا وأذان المغرب في الساعة 06:10 مساءً.

ومع حلول موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الاثنين 25-3-2024، تقام الصلاة بعد رفع الأذان بدقائق قليلة، إيذانًا ببدء يوم صيام جديد.

استعدادات المساجد لاستقبال المعتكفين

وتزينت المساجد بالأضواء والزينة لاستقبال المواطنين والمصلين والمعتكفين خلال الشهر الكريم، فيما أعلنت مديرية أوقاف القليوبية، حالة الطوارئ وشكلت لجان متابعة من الأئمة والمفتشين، لتيسير أداء العبادات بالمساجد وتنظيم خطة الدعوة الإسلامية والملتقيات الفكرية في شهر رمضان.