موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الجمعة 29-3-2024.. 19 رمضان 

يحل موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الجمعة 29-3-2024 الموافق 19 رمضان إيذانا بصوم يوم جديد في الشهر الكريم في الساعة 04:20 صباحا، حيث يتحرى المسلمون العبادات وكثرة الدعاء للفوز بليلة القدر.

تستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الجمعة 29-3-2024 الموافق 19 رمضان.

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الجمعة 29-3-2024

بحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية فيحل موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الجمعة 29-3-2024 في الساعة 04:20 صباحا والسحور في الساعة 02:00 ص والإمساك الساعة 04:00 ص ويحل المغرب في الساعة 06:13 م

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم

وتكشف إمساكية هيئة المساحة المصرية أن بداية من موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الجمعة 29-3-2024 تصل ساعات الصيام في 19 رمضان الجاري 14 ساعة و13 دقيقة ومواقيت الصلاة كالتالي :

الفجر 04:20 صباحا

الظهر 12:00 ظهرا

العصر 03:31

المغرب 06:13 م

العشاء 07:31 م