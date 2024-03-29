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دراما المتحدة

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الجمعة 29-3-2024.. 19 رمضان 

كتب:

حسن صالح
12:01 ص | الجمعة 29 مارس 2024
موعد اذان الفجر اليوم

موعد اذان الفجر اليوم

يحل موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الجمعة 29-3-2024 الموافق 19 رمضان إيذانا بصوم يوم جديد في الشهر الكريم في الساعة 04:20 صباحا، حيث يتحرى المسلمون العبادات وكثرة الدعاء للفوز بليلة القدر.

تستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الجمعة 29-3-2024 الموافق 19 رمضان.

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الجمعة 29-3-2024  

بحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية فيحل موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الجمعة 29-3-2024 في الساعة 04:20 صباحا والسحور في الساعة 02:00 ص والإمساك الساعة 04:00 ص ويحل المغرب في الساعة 06:13 م 

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم

وتكشف إمساكية هيئة المساحة المصرية أن بداية من موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الجمعة 29-3-2024 تصل ساعات الصيام في 19 رمضان الجاري 14 ساعة و13 دقيقة ومواقيت الصلاة كالتالي : 

الفجر 04:20 صباحا 

الظهر 12:00 ظهرا 

العصر 03:31 

المغرب 06:13 م 

العشاء 07:31 م 

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