موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الجمعة 29-3-2024.. 19 رمضان
كتب:
حسن صالح
12:01 ص | الجمعة 29 مارس 2024
موعد اذان الفجر اليوم
يحل موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الجمعة 29-3-2024 الموافق 19 رمضان إيذانا بصوم يوم جديد في الشهر الكريم في الساعة 04:20 صباحا، حيث يتحرى المسلمون العبادات وكثرة الدعاء للفوز بليلة القدر.
تستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الجمعة 29-3-2024 الموافق 19 رمضان.
موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الجمعة 29-3-2024
بحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية فيحل موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الجمعة 29-3-2024 في الساعة 04:20 صباحا والسحور في الساعة 02:00 ص والإمساك الساعة 04:00 ص ويحل المغرب في الساعة 06:13 م
موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم
وتكشف إمساكية هيئة المساحة المصرية أن بداية من موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الجمعة 29-3-2024 تصل ساعات الصيام في 19 رمضان الجاري 14 ساعة و13 دقيقة ومواقيت الصلاة كالتالي :
الفجر 04:20 صباحا
الظهر 12:00 ظهرا
العصر 03:31
المغرب 06:13 م
العشاء 07:31 م