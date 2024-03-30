موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم السبت 30-3-2024 .. 20 رمضان
كتب:
حسن صالح
12:01 ص | السبت 30 مارس 2024
موعد أذان الفجر اليوم بالقليوبية
ساعات قليلة تفصلنا عن بدء صيام اليوم الـ20 من شهر رمضان أول أيام العشر الأواخر من الشهر الكريم، وموعد أذان الفجر في القليوبية اليوم السبت 30-3-2024، وفقًا لما ورد في إمساكية رمضان التي أعلنتها الهيئة العامة للمساحة.
تستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم السبت 30-3-2024 الموافق 20 رمضان وفق إمساكية شهر رمضان من هيئة المساحة المصرية، حيث يحرص المسلمون على تحري صلاة الفجر، وصوم يوم جديد تصل ساعات الصيام فيه 14:15 ساعة.
موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم
وبحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية فإن موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم السبت 30-3-2024 الموافق 20 رمضان يحل في الساعة 04:18 صباحا، وموعد السحور يبدأ من الساعة 01:58 صباحا، وموعد الإمساك الساعة 03:58 صباحا، بينما يحين المغرب الساعة 06:13 مساء.
مواقيت الصلاة اليوم
وتضمن إمساكية هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة وتضمن موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم السبت 30-3-2024 الموافق 20 رمضان كالتالي:
الفجر: 04:18 صباحا
الظهر: 12:00 مساء
العصر: 03:31 مساءً
المغرب: 06:13 مساءً
العشاء: 07:32 مساءً