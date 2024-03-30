موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم السبت 30-3-2024 .. 20 رمضان 

ساعات قليلة تفصلنا عن بدء صيام اليوم الـ20 من شهر رمضان أول أيام العشر الأواخر من الشهر الكريم، وموعد أذان الفجر في القليوبية اليوم السبت 30-3-2024، وفقًا لما ورد في إمساكية رمضان التي أعلنتها الهيئة العامة للمساحة.

تستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم السبت 30-3-2024 الموافق 20 رمضان وفق إمساكية شهر رمضان من هيئة المساحة المصرية، حيث يحرص المسلمون على تحري صلاة الفجر، وصوم يوم جديد تصل ساعات الصيام فيه 14:15 ساعة.

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم

وبحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية فإن موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم السبت 30-3-2024 الموافق 20 رمضان يحل في الساعة 04:18 صباحا، وموعد السحور يبدأ من الساعة 01:58 صباحا، وموعد الإمساك الساعة 03:58 صباحا، بينما يحين المغرب الساعة 06:13 مساء.

مواقيت الصلاة اليوم

وتضمن إمساكية هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة وتضمن موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم السبت 30-3-2024 الموافق 20 رمضان كالتالي:

الفجر: 04:18 صباحا

الظهر: 12:00 مساء

العصر: 03:31 مساءً

المغرب: 06:13 مساءً

العشاء: 07:32 مساءً