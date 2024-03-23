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دراما المتحدة

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الأحد 24-3-2024.. 14 رمضان

كتب:

حسن صالح
11:59 م | السبت 23 مارس 2024
موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم

كشفت إمساكية هيئة المساحة المصرية عن موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الأحد 24-3-2024 الموافق 14 من شهر رمضان، حيث يتحرى المسلمون المواعيد بدقة لبدء صيام يوم جديد من الشهر الكريم تصل ساعات الصوم فيه إلى 14 ساعة و3 دقائق ويحل الفجر 04:26 صباحًا.

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الأحد 24-3-2024

وتستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الأحد 24-3-2024 الموافق 14رمضان الجاري، حيث يحرص المواطنون على معرفة موعد أذان الفجر والمغرب لمعرفة بداية ونهاية الصوم ومواقيت الصلاة للحرص على أداء العبادات في موعدها.

موعد أذان الفجر اليوم 

وبحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية يحل موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الأحد 24-3-2024، 14 رمضان الجاري في الساعة 04:26 صباحًا على أن يكون موعد السحور 02:06 صباحًا، وموعد الإمساك 04:06 صباحًا والشروق 05:54 صباحًا، ويحل المغرب الساعة 06:09 مساء. 

وتكشف إمساكية هيئة المساحة المصرية أن مواقيت الصلاة وتضمن موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الأحد 24-3-2024 الموافق 14رمضان كالتالي: 

الفجر: 04:26 صباحًا 

الظهر: 12:01 ظهرًا 

العصر: 03:31 مساء 

المغرب: 06:09 مساء

العشاء: 07:28 مساء.

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بقلم حسن صالح