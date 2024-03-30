أخطاء شائعة يفعلها البعض.. اعرف طريقة النطق الصحيحة لأشهر الكلمات الفرعونية

الحضارة المصرية القديمة أحد أعظم الحضارات في التاريخ، وترك أجدادنا القدماء تاريخ طويل مليء بالألغاز والغموض، كما تركوا لنا العديد من التحف الأثرية، التي مازال السياح من جميع أنحاء العالم يأتون لزيارتها والانبهار بعظمتها.

ومن تلك الأمور العظيمة التي انتجها المصريين هي اللغة الهيروغليفية، والتي تتشابه معها العديد من كلمات العامية المصرية.

وفي التقرير التالي نستعرض النطق الصحيح لأشهر الكلمات الفرعونية باللغة المصرية القديمة، وفقاً للمؤرخ بسام الشماع خلال حديثه لـ«الوطن».

النطق الصحيح لأشهر الكلمات الفرعونية

قال «الشماع» إن كثيراً ما يظن البعض أنه ينطق الكلمات الفرعونية القديمة بشكل صحيح، لكن في الحقيقة الشائع نطق الكلمات الفرعونية بشكل خاطئ، بسبب المحتلين الذين حرفوا الكلمات حتى وصلت لنا اليوم بهذا الشكل: «طريقة النطق اللي بننطقها دلوقتي مش هي الطريقة الصحيحة اللي المصريين القدماء كانو بيقولوها، ولازم نتعلم طريقة النطق الصح؛ علشان نبقى عارفين تاريخنا صح».

وأضاف أن هذا التحريف جاء بسبب صعوبة نطق الألفاظ الفرعونية بالنسبة للمحتلين، «معظم الكلمات اللي بننطقها بتكون وصلت لينا بعد تحريفها أو تغيير بسيط في طريقة نطق الحروف، وده حصل علشان لغتنا كانت صعبة في النطق بالنسبة للمحتلين».

قُل ولا تقل

أوضح «الشماع» مجموعة من الكلمات الفرعونية الشهيرة التي ننطقها بطريقة خاطئة، ليصححها للمهتمين بمعرفة النطق الصحيح للكلمات الفرعونية بواسطة طريقة بسيطة وهي قُل ولا تقل، وفي السطور التالية نتعرف على بعضهم:

- قُل حضارة مصرية قديمة ولا تقل حضارة فرعونية.

- قُل إتن ولا تقل آتون.

- قُل إيست ولا تقل إيزيس.

- قُل أوسير (وسِر ..وسير).

- قُل حِر ولا تقل حورس.

- قُل الملك نعر مر ولا تقل الملك نارمر.

- قُل الملك جِسر ولا تقل الملك زوسر.

- قُل الملك خع إف رع ولا تقل الملك خفرع.

- قُل الملك من كاو رع ولا تقل الملك منقرع.

- قُل الملك توت عنخ إمن ولا تقل الملك توت عنخ امون.

- قُل الملك إيعاح مس ولا تقل الملك أحمس.

- قُل الملكة حاتشبسوت ولا تقل الملكة حتشبسوت.

- قُل الملكة نفرت إيتى ولا تقل الملكة نفرتيتى.

- قُل الملكة إيعاح حِتب ولا تقل الملكة اياح حُتب.