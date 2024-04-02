يرغب المواطنون في معرفة موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الثلاثاء 2-4-2024 الموافق 23 رمضان 1445 هجريًا، ثالث أيام العشر الأواخر من الشهر الكريم، التي يستحب فيها إقامة العبادات والتقرب لله من خلال تلاوة القرآن وتقديم الصدقات والاعتكاف بالمساجد.

وتستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الثلاثاء 2-4-2024 وفق إمساكية هيئة المساحة المصرية، والتي تتضمن موعد السحور والإمساك ومواقيت الصلاة المختلفة.

موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الثلاثاء 2-4-2024

يحل موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الثلاثاء 2-4-2024 الموافق 23 رمضان وفق إمساكية هيئة المساحة المصرية في الساعة 06:15 مساءً، معلنا نهاية صيام اليوم الـ23 من رمضان، والذي يبلغ فيه عدد ساعات الصوم 14 ساعة و 21 دقيقة.

موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم

وتأتي مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الثلاثاء 2-4-2024 كالتالي :

الفجر : 04:14 صباحا

الشروق : 05:43 صباحا

الظهر : 11:59 ظهرا

العصر : 03:31 مساءً

المغرب : 06:15 مساءً

العشاء : 07:33 مساءً