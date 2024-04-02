موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الثلاثاء 2-4-2024 الموافق 23 رمضان، ثالث أيام العشر الأواخر من الشهر الكريم، يهم كثير من المواطنين الذين يتطلعون إلى الاعتكاف في المساجد وقضاء ما تبقى من الشهر الفضيل في قراءة كتاب الله والدعاء والابتهال إليه.

تستعرض«الوطن» موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الثلاثاء 2-4-2024 وفق إمساكية هيئة المساحة المصرية، والتي تتضمن أيضًا موعد السحور والإمساك ومواقيت الصلاة المختلفة.

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الثلاثاء 2-4-2024

يحل موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الثلاثاء 2-4-2024 الموافق 23 رمضان وفق إمساكية هيئة المساحة المصرية في تمام الساعة 04:14 صباحا، معلنا بداية يوم صيام جديد تبلغ فيه ساعات الصوم 14 ساعة و 21 دقيقة، فيما يحل موعد السحور في الساعة 01:54 على أن يكون موعد الإمساك الساعة 03:54 صباحا.

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم

وتأتي مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الثلاثاء 2-4-2024 كالتالي :

الفجر : 04:14 صباحا

الشروق : 05:43 صباحا

الظهر : 11:59 ظهرا

العصر : 03:31 مساءً

المغرب : 06:15مساءً

العشاء : 07:34 مساءً