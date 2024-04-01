موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الاثنين 1-4-2024 .. 22 رمضان 

تفصلنا ساعات قليلة، ويبدأ صيام اليوم الـ22 من شهر رمضان في العشر الأواخر من الشهر الكريم، حيث يحين موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الاثنين 1-4-2024، وفقًا لما ورد في إمساكية رمضان التي أعلنتها الهيئة العامة للمساحة الساعة 04:15 صباحا، مع بدء العد التنازلي لاستقبال عيد الفطر.

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الاثنين 1 -4-2024

تستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الاثنين 1-4-2024 الموافق 22 رمضان، حيث يحرص المسلمين على تحري صلاة الفجر، وبدء صوم يوم جديد تصل ساعات الصيام فيه 14 ساعة و19 دقيقة

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم

بحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية فإن موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الاثنين 1-4-2024 الموافق 22 رمضان يحل في الساعة 04:15 صباحا، وموعد السحور يبدأ من الساعة 01:55 صباحا، وموعد الإمساك الساعة 03:55 صباحا، بينما يحين المغرب الساعة 06:14 مساءا.

وبحسب الإمساكية فإن مواقيت الصلاة، تضمن موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الاثنين 1-4-2024 الموافق 22 رمضان كالتالي:

الفجر : 04:15 صباحا

الظهر : 11:59 ظهرا

العصر : 03:31 مساءً

المغرب : 06:14 مساءً

العشاء: 07:33 مساءً