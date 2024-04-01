ناقد فني لـ«الشاهد»: الدراما التاريخية دائما تثير الجدل لأنها تقارن بما حدث في الماضي

قال الكاتب والناقد الفني عصام زكريا، إن الدراما التاريخية دائمًا ما تثير الجدل، حيث أنها تقارن بما حدث في الماضي، ومن الصعب معرفته مرجعيًا بسبب انتشار القصص الكثيرة على فترة ما أو شخصية العمل الدرامي.

وأضاف خلال حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز والمُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنه عندما يتم تحويل الشخصيات أو الوقائع التاريخية إلى دراما، تتحول إلى شيء مختلف تماما، لأنه من الصعب تناول التاريخ بشكل مجرد.

وأشار، إلى أن كتب التاريخ التي درسناها لم تهتم بتفاصيل الشخصيات، بالإضافة إلى دوافع الشخصية التاريخية، وبالتالي على كاتب الدراما أن يختلق كل هذا ويصنع دراما تتضمن صراع الأفكار والحضارات، وتجسيده في صورة شخصيات درامية، وعلاقات إنسانية بكل أنواعها.