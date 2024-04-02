أفضل أدعية الفجر.. 10 صيغ لطلب الرزق والسعادة وصلاح الأحوال

دعاء الفجر في تلك الأيام المباركة، التي يسعى المسلمون فيها لتحري ليلة القدر، يحرص العباد على ترديده خلال الشهر الكريم، إذ يعد من أفضل العبادات للتواصل مع الله- عز وجل- والتقرب إليه.

وأمرنا الله بالدعاء في مواضع كثيرة، حين قال تعالى في كتابه الكريم: «وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ»، وقوله عز وجل: «وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ».

أدعية الفجر للرزق وراحة البال

وعن أدعية الفجر، نشرت دار الإفتاء المصرية، عددًا من صيغ الأدعية التي يرددها المسلم في الفجر من بينها:

ـ اللَّهم اغفر لي ولوالدي ولمن أحسن إليَّ، اللَّهم سهِّل لنا كلَّ عسير وأرنا في حياتنا ما يسرُّنا ويرضيك.

ـ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي؛ فَاغْفِرْ لِي؛ فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ.

ـ اللَّهم ارزقنا الرضا وراحة البال وصلاح الحال وجبر الخاطر يا رب العالمين.

ـ اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فاقسم لي فيها خير ما قسمت، واختم لي في قضائك خير ما ختمت، واختم لي بالسعادة فيمن ختمت. اللهم اجعل اسمي وذريتي في هذه الليلة في السعداء، وروحي مع الشهداء، وإحساني في عليين، وإساءتي مغفورة.

اللهم افتح لي الليلة باب كل خير فتحته لأحد من خلقك وأوليائك وأهل طاعتك ولا تسده عني، وارزقني رزقًا تغيثني به من رزقك الطيب الحلال.

اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسَعة رزق فاجعل لي منه نصيبًا، وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وشر وفتنة فاصرفه عني وعن جميع المسلمين.

أدعية الفجر مكتوبة

وأشارت «الإفتاء» إلى مجموعة من الصيغ التي يمكن ترديدها في فجر العشر الأواخر من رمضان، من بينها ما يلي:

ـ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك، ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت

ـ اللهم اجعلني وأهلي وذريتي والمسلمين جميعًا في هذه الليلة من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار.

ـ يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات. يا مجيب الدعوات.

اللهم يا فارج الهم، يا كاشف الهم، يا مجيب دعوة المضطرين لا يخفى عليك شيء من أمرنا، نسألك يا ربنا مسألة المساكين، ونبتهل إليك يا ربنا ابتهال الخاضع المذنب الذليل.

دعاء الفجر لطلب الخير

ـ اللهم ندعوك دُعاء من خضعت لك رقبته، وذلَّ لك جسمه، ورغم لك أنفه، وفاضت لك عيناه، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء عمن ناداه. يا ربنا اجعل خير أعمارنا آخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك، وأغننا بفضلك عمن سواك.

ـ اللهمَّ اجعل أيامنا مملوءةً بالأجر مصحوبةً بالعافية مختومةً بالمغفرة، وارضَ اللهمَّ عنَّا فإنه ليس بعد الرضا إلا الجنة؛ فرضاك عنا خيرٌ من الدنيا وما فيها يا رب العالمين.

ـ اللهم إنا نستعيذ بك يا عظيم، وبوجهك الكريم وسلطانك القديم من الشيطان الرجيم، اللهم اصرف عنا كل شر واجلب لنا كل خير ووفقنا إلى رضاك يا رب العالمين.