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دراما المتحدة

موعد أذان المغرب اليوم في السعودية الثلاثاء 2-4-2024

كتب:

إسراء طارق أبو سعدة
12:00 م | الثلاثاء 02 أبريل 2024
موعد أذان المغرب في السعودية

موعد أذان المغرب في السعودية

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في السعودية، عن موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 2-4-2024، في اليوم الاثنين والعشرون من شهر رمضان المبارك.

موعد أذان المغرب في السعودية اليوم

ويستعرض «الوطن» في السطور التالية مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في السعودية اليوم الثلاثاء 2-4-2024، والذي يختلف من محافظة لأخرى بحسب توقيتات كل مدينة.

موعد أذان المغرب اليوم في السعودية الثلاثاء 2-4-2024

ويرفع أذان صلاة المغرب في السعودية اليوم الثلاثاء 2-4-2024، ليبدأ المسلمين تناول وجبة الإفطار في المدينة المنورة، بتمام الساعة 6:38 مساء، جاءت مواعيد الصلوات الأخرى كما يلي.

- أذان الفجر 5:00 صباحًا.

- أذان الشروق 6:18 صباحًا.

- أذان الظهر 12:27 مساءً.

- أذان العصر 3:54 مساءً.

- أذان العشاء 8:38 مساءً.

موعد أذان المغرب في السعودية اليوم بمدينة الرياض 

فيما يؤذن لصلاة المغرب في الرياض بتمام الساعة 6:10، وباقي الصلوات كالآتي:

- الفجر عند الساعة 4:25 صباحًا.

- الشروق 5:44 صباحًا.

- أذان الظهر 11:57 مساءً.

- أذان العصر 3:25 مساءً.

- أذان العشاء 8:10 مساء.

موعد صلاة المغرب في السعودية اليوم الثلاثاء 2-4-2024

وفي مدينة أبها السعودية يؤذن لصلاة المغرب عند الساعة 6:24 مساءً، فيما يكون موعد صلاة الفجر الساعة 4:48 صباحًا، والشروق الساعة 6:3 صباحًا، والظهر في الساعة 12:14 مساءً، والعصر الساعة 3:35 مساءً، والعشاء الساعة 8:24 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في السعودية الثلاثاء 2-4-2024

ويبدأ المسلمون تناول وجبة الإفطار في القصيم، في تمام الساعة 6:24 مساءً، وباقي الأوقات كما يلي:

- الفجر عند الساعة 4:36 صباحًا.

- الشروق 6:56 صباحًا.

- الظهر 12:10 مساءً.

- العصر 3:29 مساءً.

- العشاء 8:24 مساءً.

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