شعار الجمهورية يتصدر مدخل القاعة الرئيسية لـ«النواب».. والأحمر يكسو المقاعد النيابية

تشهد القاعة الرئيسية لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية، لأول مرة، منذ إنشائها مراسم حلف الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية لولاية ثالثة للبلاد.

ويختلف تصميم القاعة الرئيسية للمجلس بالعاصمة الإدارية عن مثيلتها بمجلس النواب الكائن بشارع القصر العيني، لاسيما أنَّ المساحة الواسعة التي شُيد عليها مبنى مجلس النواب وملحقاته ساهمت في وجود مسافات آمنة لدخول وخروج النواب من أبواب القاعة.

المنصة العلوية

ويتصدّر شعار الجمهورية «النسر» القاعة الرئيسية بمجلس النواب بلونه الذهبي، ومن أمامه تتواجد المنصة العلوية الخاصة برئيس مجلس النواب، وأسفلها المنصة المخصصة للوزراء لعرض بياناتهم الوزارية، وتتوسط القاعة منضدة بيضاوية وهي خاصة بالباحثين القانونيين المعنيين بتسجيل مضابط الجلسات.

ويختلف شكل مقاعد أعضاء مجلس النواب في القاعة الرئيسية للمجلس بالعاصمة الإدارية، والذي يقترب من 1000 مقعد عما هو عليه الآن بشارع القصر العيني.

ويخطف اللون الأحمر للمقاعد الأنظار داخل القاعة، وهي مقاعد متحركة بعكس المقاعد الموجودة بالقاعة الرئيسية لمجلس النواب القديم بلونها الأخضر وثباتها، وهو ما يصعب على النواب التحرك من مقاعدهم خلال الجلسة العامة بأريحية.

وتضم القاعة الرئيسية في بنائها دورين علوين مخصصة لكبار الشخصيات والمحررين البرلمانيين.

وتتميز القاعة الرئيسية بمجلس النواب بالعصمة الإدارية بتقنيات النظام الذكي إلكترونيًا، والذي سيتمّ استخدامه في عمليات التصويت داخل القاعة ،كما تضم القاعة شاشتين عرض .

القاعة الرئيسية لمجلس النواب

يُشار إلى أنَّ القاعة الرئيسية لمجلس النواب الكائن بالعاصمة الإدارية، والتي تمّ افتتاحها اليوم لأول مرة منذ تشييد المجلس؛ ستشهد إجراءات حلف الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية لولاية ثالثة.