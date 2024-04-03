محافظ القليوبية يرفع درجة الاستعداد لتأمين المنشآت في عطلة العيد

عقد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة لمناقشة عدد من الملفات والتوجيهات المهمة للمشروعات الجاري تنفيذها في المحافظة.

الهجان يقدم التهنئة لأبناء المحافظة بمناسبة عيد الفطر

بدأ المحافظ الاجتماع بتقديم التهنئة للأجهزة التنفيذية ومواطني المحافظة بمناسبة قرب عيد الفطر المبارك، موجها رؤساء المراكز برفع درجة الاستعدادات القصوى لتأمين المنشآت خلال عطلات العيد الرسمية، مشيرا إلى ضرورة تكثيف حملات النظافة خلال فترة الاحتفال بالأعياد حفاظا على المظهر الجمالي للمحافظة.

المحافظ يوجه بزيادة حركة المواصلات في إجازة العيد

وأصدر المحافظ توجيهاته لمديري المواقف والنقل الجماعي بمتابعة انتظام العمل وزيادة حركة المواصلات بين القرى والمراكز، فضلا عن ثبات أسعار تذاكر الركوب ومحاسبة المخالفين أثناء فترة الأعياد.

كما وجه المحافظ أيضا بالتنسيق مع إدارات التموين والطب البيطري للمرور والمراقبة على الأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية ومنع تلاعب التجار بالأسعار خلال فترة الأجازات