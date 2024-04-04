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دراما المتحدة

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الخميس 4-4-2024

كتب:

حسن صالح
12:01 ص | الخميس 04 أبريل 2024
مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم

يهتم المسلمون بمتابعة مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الخميس 4-4-2024 الموافق 25 رمضان وبشكل يومي لأداء الصلاة في أوقاتها ومعرفة موعد الإفطار والسحور خلال شهر رمضان المعظم، خاصة في العشر الأواخر من رمضان؛ إذ يقبل الكثيرون على الطاعات لبلوغ ليلة القدر. 

وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الخميس 4-4-2024 الموافق 25 رمضان، وفقا لما حددته إمساكية هيئة المساحة المصرية:

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الخميس 4-4-2024 

وتكشف إمساكية هيئة المساحة المصرية موعد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الخميس 4-4-2024 الموافق 25 رمضان كالتالي: 

الفجر 04:11 صباحا 

الظهر 11:58 ظهرا 

العصر 03:31 مساء 

المغرب 06:16 مساء 

العشاء 07:36 مساء 

ووفق الإمساكية فإن موعد أذان الفجر، 04:11 فجرا، وتبلغ ساعات الصوم 14 ساعة و25 دقيقة، ويحل السحور في الساعة 01:51 صباحًا، بينما الإمساك 03:51 صباحًا، والمغرب 06:16 مساء.

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بقلم حسن صالح