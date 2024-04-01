مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الاثنين 1-4-2024 .. 22 رمضان

يتحرى المسلمون العشر الأواخر من رمضان بحثا عن ليلة القدر التي لها فضل عظيم في الشهر المبارك مع الحرص علي متابعة مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الاثنين 1-4-2024، حيث يٌقبل الأهالي على العبادات وكثرة الدعاء إلى الله بالتقبل والوصول إلى ليلة القدر.

تستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الاثنين 1-4-2024 الموافق 22 رمضان، وفق إمساكية هيئة المساحة المصرية في العشر الأواخر من رمضان.

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الاثنين 1-4-2024

تكشف إمساكية هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الاثنين 1-4-2024 الموافق 22 رمضان الجاري كالتالي :

الفجر : 04:15 صباحا

الظهر : 11:59 ظهرا

العصر : 03:31 مساءً

المغرب : 06:14 مساءً

العشاء : 07:33 مساءً

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم

بحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية، فيحل موعد أذان المغرب في مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الاثنين 1-4-2024 الموافق 22 رمضان الساعة 06:14 م وتصل ساعات الصيام اليوم 14 ساعة و19 دقيقة