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دراما المتحدة

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الاثنين 1-4-2024 .. 22 رمضان

كتب:

حسن صالح
12:02 ص | الإثنين 01 أبريل 2024
مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم

يتحرى المسلمون العشر الأواخر من رمضان بحثا عن ليلة القدر التي لها فضل عظيم في الشهر المبارك مع الحرص علي متابعة مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الاثنين 1-4-2024، حيث يٌقبل الأهالي على العبادات وكثرة الدعاء إلى الله بالتقبل والوصول إلى ليلة القدر. 

تستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الاثنين 1-4-2024 الموافق 22 رمضان، وفق إمساكية هيئة المساحة المصرية في العشر الأواخر من رمضان. 

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الاثنين 1-4-2024 

تكشف إمساكية هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الاثنين 1-4-2024 الموافق 22 رمضان الجاري كالتالي : 

الفجر : 04:15 صباحا

الظهر : 11:59 ظهرا

العصر : 03:31 مساءً

المغرب : 06:14 مساءً

العشاء : 07:33 مساءً

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم 

بحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية، فيحل موعد أذان المغرب في مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الاثنين 1-4-2024 الموافق 22 رمضان الساعة 06:14 م وتصل ساعات الصيام اليوم 14 ساعة و19 دقيقة

 

 

 

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بقلم حسن صالح