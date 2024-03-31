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مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الأحد 31-3-2024.. 21 رمضان

كتب:

حسن صالح
12:02 ص | الأحد 31 مارس 2024
مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم

يتحرى المسلمون، العشر الأواخر من رمضان، طلبًا لليلة القدر التي بها فضل عظيم في الشهر الكريم، إذ يحرصون على الإقبال على العبادات وكثرة الدعاء إلى الله لبلوغها، وفي السطور التالية نستعرض مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الأحد 31-3-2024 الموافق 21 رمضان.

تستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الأحد 31-3-2024 الموافق 21 رمضان وفق إمساكية هيئة المساحة المصرية في العشر الأواخر من رمضان.

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الأحد 31-3-2024 

تكشف إمساكية هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الأحد 31-3-2024 الموافق 21 رمضان الجاري كالتالي: 

الفجر: 04:17 صباحًا

الظهر: 11:59 مساءً

العصر: 03:31 مساءً

المغرب: 06:14 مساءً

العشاء: 07:32 مساءً

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم 

بحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية، يحل موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الجمعة 29-3-2024 في الساعة 06:14 مساء وتصل ساعات الصيام اليوم 14 ساعة و17 دقيقة.

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بقلم حسن صالح