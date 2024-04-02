مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الثلاثاء 2-4-2024 ...23 رمضان

يرغب المواطنون في تحري مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الثلاثاء 2-4-2024 الموافق 23 رمضان، التي يستحب فيها الدعاء والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وبالتزامن مع حلول ثالث أيام العشر الأواخر من رمضان، يعكتف كثيرون في المساجد.

تستعرض«الوطن» مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الثلاثاء 2-4-2024 وفق إمساكية هيئة المساحة المصرية، التي تتضمن موعد الأذان والسحور والإمساك ومواقيت الصلاة المختلفة.

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الثلاثاء 2-4-2024

وتحل مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الثلاثاء 2-4-2024 الموافق 23 رمضان كالتالي:

الفجر : 04:14 صباحا

الشروق : 05:43 صباحا

الظهر : 11:59 صباحا

العصر : 03:31 مساء

المغرب : 06:15 مساء

العشاء : 07:34 مساء

موعد بدء الصيام اليوم

ووفق مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الثلاثاء 2-4-2024 الموافق 23 رمضان، يبدأ الصيام في تمام الساعة 04:14 صباحا، وينتهي مع حلول موعد أذان المغرب اليوم في الساعة 06:15 مساءً، وفق ما أعلنته هيئة المساحة.