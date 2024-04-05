مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم 5- 4-2024.. الجمعة الأخيرة برمضان

كشف قسم النتائج والتقويم بالإدارة العامة للجيولوجيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة، عن مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الجمعة 5- 4-2024، إيذانًا بصيام اليوم الـ26 من رمضان 1445 هجرية، لحرص الأهالي على أداء الصلوات في موعدها وتحري ثواب العشر الأواخر من الشهر الكريم، وليلة القدر.

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم

تستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الجمعة 5- 4-2024 الموافق 26 رمضان في آخر جمعة بالشهر الكريم في إطار الحرص على معرفة مواعيد أذان الفجر والمغرب للصيام والإفطار في الموعد الصحيح.

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الجمعة 5- 4-2024

تكشف إمساكية هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الجمعة 5- 4-2024 الموافق 26 من رمضان كالتالي :

الفجر : 04:10 صباحا

الظهر : 11:58 ظهرا

العصر : 03:31 مساءً

المغرب : 06:17 مساءً

العشاء : 07:36 مساءً

ووفق مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الجمعة 5- 4-2024 الموافق 26 رمضان فإنه يحل موعد أذان الفجر اليوم في الساعة 04:10 صباحا لبدء الصيام، وموعد أذان المغرب في تمام الساعة الساعة 06:17 مساءً لنهاية الصيام وتصل ساعات الصيام اليوم 14ساعة و27 دقيقة.