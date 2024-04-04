«هتخس في 5 أسابيع».. تحذير طبي من نظام غذائي خاص برضوى الشربيني

خسرت الإعلامية رضوى الشربيني، 30 كيلو من وزنها خلال 5 أسابيع فقط، لتقرر مشاركة تجربتها، ببرنامج «هي وبس»، على قناة cbc sofra، ليتبعها العديد من الشباب والسيدات والفتيات، إلا أن بعض التجارب فشلت، بسبب عدم تماشي النظام الغذائي مع طبيعة أجسادهن.

وأوضحت الدكتورة غادة الصايغ أخصائية التغذية العلاجية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أي نظام غذائي يحتاج إلى إجراء تحاليل، لمعرفة ما يحتاجه الجسم من معادن وفيتامينات، وبناءً على ذلك يتم تحديد النظام الغذائي المناسب لطبيعة الجسم.

قد يؤدي اتباع نظام غذائي غير مناسب لطبيعة الجسم، إلى خلل في معدل الحرق، ما يؤدي إلى عدم فقدان الوزن بشكل طبيعي، ويشكل خطورة على صحة البعض، لأن الأنظمة الكيميائية بالجسم التي تعتبر غير معروفة، تحتاج إلى فيتامينات ومعادن.

لم ينجح النظام الغذائي الخاص بالإعلامية رضوى الشربيني مع جميع الأشخاص، وقد أظهر البعض اعتراضهم، من خلال صفحاتهم الشخصية على «فيسبوك» منها: «⁩بقالي 4 أسابيع دايت بتاع رضوي الشربيني، والمفروض كنت اخس 8 كيلو منزلتتش غير 3 كيلو، فمحتاجة نظام كويس وأنزل عليه».

وكانت رضوى الشربيني قد أعلنت عن النظام الغذائي الخاص بها، بداية من الأسبوع الأول كالتالي:

وجبة الإفطار:

4 ملاعق فول دون سمنة.

بيضة مسلوقة.

بيض مقلي برشة بسيطة زيت.

جبنة ملح خفيف.

يقدم الإفطار مع سلطة أو نصف رغيف من الخبز.

وجبة الغذاء:

نصف رغيف بلدي أو ملاعق أرز أو مكرونة مسلوقة، مع نوع بروتين، مثل 2 قطعة متوسطة من اللحمة المطهية بأي طريقة مختلفة، أو صدر لـ2 صدر دجاجة مطهية، أو يمكن تناول كمية من التونة المصفاة من الزيت التي تحتوي عليه، بالإضافة إلى كمية بسيطة من الخضار قليل الدهون.

وجبة العشاء:

2 حبة بيض مسلوق.

جبنة ملح خفيف.

أو 2 علبة زبادي دايت.

أي اختيار مع نصف رغيف من الخبز.

الأسبوع الثاني

مقترحات الإفطار:

جبنة ملح خفيف أو شريحتين من الجبنة الشيدر.

نصف رغيف من الخبز.

الأسبوع الثاني في وجبات الغذاء:

يعتمد الأسبوع الثاني على الخضراوات بشكل أكبر، مثل السلطة أو الخضار السوتيه، بجانب البروتين ويمكن الاختيار بين 2 صدور دجاج أو 3 شرائح لحمة أو سمك مشوي.

أطعمة يمكن تناولها في العشاء:

2 زبادي لايت أو دايت، أو جبنة ملح خفيف، ويمكن تناول جبنة قريش.

الأسبوع الثالث

الإفطار أول 3 أيام:

3 ثمرات فاكهة نفس النوع + كوب شاي باللبن خالي الدسم.

الغذاء أول 3 أيام:

صدور دجاج مسلوقة أو مشوية، أو يمكن تناول سمك مشوي أو تونة بالإضافة إلى خضار أو سلطة.

وجبة العشاء أول 3 أيام:

جبنة بالطماطم أو زبادي لايت + شاي باللبن.

وفي الأيام الباقية بالإفطار يمكن تناول فول مصفى من الزيت.

وفي وجبة الغذاء ملاعق رز أو مكرونة، مع صدر دجاج أو 3 شريحة لحمة أو سمك، أما العشاء ثمرات فاكهة أو علبتين زبادي + جبنة وطماطم.

الأسبوع الرابع أول 3 أيام:

الإفطار:

زبادي لايت + خيار.

وجبة الغذاء:

صدور دجاج أو سمك.

وجبة العشاء:

نفس طعام الإفطار.

اليوم الرابع والخامس والسادس بوجبة الإفطار:

نصف رغيف بلدي مع بيضة مسلوقة.

وجبة الغذاء:

9 ملاعق أرز مسلوقة أو مكرونة، مع 2 صدور دجاج أو 3 شرائح لحمة مع خضار.

وجبة العشاء:

3 ثمرات فاكهة متنوعة أو 2 علبة زبادي.

الأسبوع الخامس

أول 3 أيام:

الإفطار:

اليوم الأول 10 ثمار من نفس الفاكهة، وتناول نصفهم في اليوم التالي، أما اليوم الثالث يفضل تناول 2 علبة صغيرة من الزبادي اللايت.

وجبة الغداء:

ممنوع تناول أي نشويات، في أول 3 أيام من الأسبوع الخامس.

الخضروات: سلطة أو خضار ني في ني، أو خضار مسلوق بدون سمن أو زيت في أول 3 أيام.

وجبة العشاء:

اليوم الأول: 10 ثمار من نفس الفاكهة.

اليوم الثاني: 5 ثمار فاكهة من نفس النوع.

اليوم الثالث: 2 زبادي لايت.

اليوم الرابع والخامس والسادس:

الإفطار:

4 ملاعق فول دون أي دهون+ سلطة أو نصف رغيف بلدي.

الغذاء:

النشويات: نصف رغيف بلدي+ 2 شريحة لحم مسلوقة أو مشوية+ سلطة.

العشاء:

نصف رغيف بلدي+ جبنة ملح خفيف.