تعتبر مواقيت الصلاة من الأمور المهمة التي يرغب في معرفتها المسلمين حول العالم، خاصة في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، ليكثروا من العبادات والأعمال الخيرية، لذا تعلن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب، يومياً عن إمساكية شهر رمضان.

ويوضح «الوطن» في السطور التالية، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في المغرب بشهر رمضان المبارك، لعام 1445 هـ.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في المغرب اليوم الخميس 4-4-202

تتباين التوقيتات من مدينة لآخرى، ولكن يمكن تحديد مواعيد الفروض الخمس في محافظة الدار البيضاء فيما يلي:

أذان الفجر 4:43 صباحا.

الشروق 6:13 صباحا.

الظهر 12:33 مساء

العصر 4:8 مساءً.

المغرب 6:53 مساءً.

العشاء 8:13 مساءً.

أذان الفجر في المغرب اليوم الخميس 4-4-2024

يرفع أذان الفجر في أكثر من معاد مختلف، يمكن رصد بعض المحافظات كالآتي:

يرفع أذان الفجر ليصوم بعدها المقيمين في المغرب بمحافظة الدار البيضاء في تمام الساعة 4:43 صباحًا، بينما في وجدة يكون الساعة 4:19 صباحًا.

موعد أذان الظهر في المغرب اليوم الخميس 4-4-202

ويكون موعد رفع أذان الظهر في الدار البيضاء في تمام الساعة 12:33 مساء، بينما في وجدة بتمام الساعة 12:11 مساء.

موعد أذان العصر في المغرب اليوم الخميس 4-4-2024

بينما يكون موعد أذان العصر بمحافظة الدار البيضاء في تمام الساعة 4:8 مساء، ويكون الأذان للعصر في وجدة في تمام الساعة 3:46 مساء.

موعد أذان المغرب في المغرب اليوم الخميس 4-4-202

يؤذن لصلاة المغرب في الدار البيضاء ليبدأ المسلمون تناول وجبة الإفطار في تمام الساعة 6:53 مساء، بينما تؤذن في مراكش بتمام الساعة 6:31 مساء.

عدد ساعات الصيام في المغرب اليوم الخميس 4-4-2024

ويختلف عدد ساعات الصيام في المغرب من محافظة إلى أخرى، إلا أن بشكل عام يبلغ عدد ساعات الصيام في المغرب نحو 14 ساعة و7 دقائق.